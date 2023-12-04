جيش الاحتلال: 11 ألف صاروخ أطلقوا من غزة على إسرائيل منذ بدء طوفان الأقصى

صواريخ حماس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن نحو 11 ألف صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

القصف الصاروخي الذي تشنه المقاومة على المدن الإسرائيلية

ونفذت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- عملية طوفان الأقصى في يوم ال٧ من أكتوبر الماضي استهدفت خلالها القواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال والمستوطنات وبدأتهابقصف صاروخي.



وتجدر الإشارة إلى أن المقاومة الفلسطينية تقصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ بين الحين والآخر ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

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وتمتلك المقاومة الفلسطينية أنواع متعددة من الصواريخ وما بين "قسام 1″ و"عياش 250" وراكمت المقاومة في غزة الكثير من الخبرات التي مكنتها من التغلب على تحديات ومعوقات، حتى نجحت في تطوير قدراتها العسكرية الذاتية بإمكانات بسيطة.

تطور نوعي لصواريخ المقاومة الفلسطينية

"قسام 1": هو المولود الأول لترسانة كتائب القسام، ويكتسب اسمه من المجاهد عز الدين القسام، وأطلقته في 26 أكتوبر 2001، باتجاه مستوطنة "سديروت"، وبلغ مداه آنذاك نحو 3 كيلومترات.

"قسام 2": نسخة مطورة عن الأول، وأعلنت عنه كتائب القسام عام 2002، وبلغ مداه من 9 كيلومترات إلى 12 كيلومترا.

صواريخ حماس، فيتو

"قسام 3": أعلنت عنه كتائب القسام عام 2005، وشكّل في ذلك الحين نقلة نوعية بوصوله إلى مدينة عسقلان المحتلة، بمدى يتراوح بين 15 و17 كيلومترا.

"إم 75" (M75): يكتسب اسمه من الشهيد القائد في حماس إبراهيم المقادمة، الذي اغتالته إسرائيل عام 2003، واستخدمته كتائب القسام خلال الحرب الثانية عام 2012، ردا على اغتيال أحمد الجعبري، القيادي في كتائب القسام، ويصل مداه إلى 80 كيلومترا.

"سجيل 55": دخل الخدمة في الحرب الثالثة عام 2014، ويبلغ مداه 55 كيلومترا، واستهدفت به كتائب القسام منطقة غوش دان.

"إس 40" (S40): وقد أعقب صاروخ "سجيل 55″، ويغطي مداه مستوطنات غلاف غزة، ومدن عسقلان وأسدود وبئر السبع، واستخدمته أول مرة في جولة تصعيد عام 2019.

كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس

"جيه 80" (J80): ينسب اسمه إلى الجعبري، وتحدت به كتائب القسام منظومة القبلة الحديدية التي لم تتمكن من اعتراضه، رغم الإعلان المسبق عن موعد إطلاقه نحو مدينة تل أبيب عند الساعة التاسعة مساء من أحد أيام حرب 2014، ويصل مداه إلى 80 كيلومترا.

"آر 160" (R160): يشير الحرف الأول من هذا الصاروخ للشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتالته إسرائيل عام 2003، وقصفت به كتائب القسام خلال الحرب ذاتها مدينة حيفا المحتلة على مسافة 160 كيلومترا.

صواريخ حماس، فيتو

"كيو 12-20" (Q12-20): وهو نسخة مطورة من طراز صواريخ القسام، ويتراوح مداه بين 12 و20 كيلومترًا، ويحمل رؤوسا متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية، وكشفت كتائب القسام عن تصنيعه بالكامل من مخلفات صواريخ وقذائف إسرائيلية، واستخدمته أول مرة خلال الحرب الرابعة عام 2021.

"إيه 120" (A120): أطلقت عليه كتائب القسام هذا الاسم تيمنا بقائدها البارز الشهيد رائد العطار الذي اغتالته إسرائيل عام 2014، واستخدمته خلال الحرب الرابعة في قصف مدينتي القدس وتل أبيب، وحينها قالت إنه "يحمل رأسا متفجرا بقدرة تدميرية عالية، ويصل مداه إلى 120 كيلومترا.