أعمال جمعت ياسمين صبري ومحمد إمام في السينما آخرهم فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب، أيام قليلة ويستقبل دور العرض السينمائي فيلم محمد إمام وياسمين صبري الجديد والذي يأتي بعنوان “أبو نسب”، حيث أن من المقرر عرض الفيلم يوم 21 ديسمبر الجاري.

وفيلم أبو نسب ليس الفيلم الأول الذي يجمع محمد إمام وياسمين صبري في عمل سينمائي مع بعضهما البعض، ويبدو أن الثنائي بينهما كيمياء كبيرة وظهر ذلك خلال الأعوام السابقة التي أثبت نجاح ديو الثنائي على الشاشة.

في عام 2016 كانت بداية تعاون محمد إمام وياسمين صبري في السينما بعد مشاركة الثنائي في الفيلم الشهير “جحيم في الهند” والذي حقق نجاحا كبيرا.

Advertisements

فيلم جحيم في الهند بطولة محمد إمام وياسمين صبري وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت وطاهر وحمدي الميرغني وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج معتز التوني وإنتاج نيو سينشري.

وفي عام 2018 تجدد التعاون بين محمد إمام وياسمين صبري في فيلم يحمل عنوان “ليلة هنا وسرور” والذي تم عرضه في عام 2018، بعد نجاح “فيلم جحيم في الهند”.

فيلم ليلة هنا وسرور ضم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم محمد إمام وياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد عد الرحمن وبيومي فؤاد.

وعاد الثنائي من جديد للتعاون مع بعضهما البعض للمرة الثالثة في فيلم أبو نسب المقرر طرحه في السينمات يوم 21 ديسمبر الجاري.

وكان قد طرح الفنان محمد إمام، منذ قليل الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد أبو نسب والذي تشاركه البطولة ياسمين صبري والمفترض عرضه في دور العرض السينمائي 21 ديسمبر الجاري.

ملامح إعلان فيلم أبو نسب

وظهر محمد إمام في إعلان فيلم أبو نسب في حفل زفافه من ياسمين صبري، بينما يلعب ماجد الكدواني دور والدها.

وكانت الشركة المنتجة كشفت عن البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي “أبو نسب” المقرر طرحه بالسينمات في 21 ديسمبر المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة المنتجة لعرض الفيلم بعد سلسلة من التأجيلات.

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم؛ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام.

ويشهد هذا الفيلم تأكيد على ثنائية محمد عادل إمام وياسمين صبري، حيث إن هذا الفيلم هو التعاون السينمائي الثالث بينهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018، ويعودان للعمل معًا بعد غياب 5 سنوات في فيلم “أبو نسب”.

موعد العرض

يبدأ عرض الفيلم في مصر يوم 21 ديسمبر المقبل، على أن يعرض في سينمات الخليج وعدد من الدول العربية بعدها بأيام قليلة.

منافسة قوية

ويشهد موسم رأس السنة الميلادية منافسة قوية بين عدد من الأفلام، منها “أبو نسب”، “أنف وثلاث عيون”، “الإسكندراني” و"شماريخ"، مع إمكانية عرض أفلام أخرى على مدار الموسم الممتد حتى نهاية إجازة منتصف العام الدراسي.