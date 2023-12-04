تواصل فعاليات اليوم الثاني لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية

تتوالى الجلسات وورش العمل في اليوم الثاني لمبادرة (شباب من أجل إحياء الإنسانية)، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ويشهد اليوم الإثنين عقد ورشتي عمل بعنوان "الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي"، و"المساعدات الإنسانية: جسر الأمل في الأزمات"، كما تُعقد جلسة نقاشية بعنوان "نحو تعزيز الاستجابة للقوانين الدولية لتحقيق سبل السلام العالمي".

كما تُعقد جلسة تفاعلية للنقاش الحر حول القضايا التي طرحها المشاركون هذا العام من خلال المبادرة بشأن قضايا السلام والأمن العالمي وحل النزاعات والحروب.

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وأطلق منتدى شباب العالم هذه المبادرة بهدف تعزيز السلام العالمي، وتأكيد دور المنتدى المؤثر في دعم الحوار وإيجاد حلول للنزاعات والصراعات، وإنهاء الحروب، وتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

يُذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية

التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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