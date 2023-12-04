الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

للشهر الثاني على التوالي، فرقة العمال المصرية تتصدر مبيعات المركز القومي للترجمة

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي،عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر نوفمبر، حيث تصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" قائمة الأكثر مبيعًا.. الكتاب من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

إصدارات القومي للترجمة


‎في المركز الثاني يأتي كتاب "جدتي وأمي وأنا:مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات " من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال.


‎الطبعة الثانية من إجراء المقابلات من تأليف شتينر كفال وتحرير أوفه فليك ومن ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة  تأتي في المركز الثالث

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الإصدارات الأكثر مبيعا بالقومي للترجمة

ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة أحمد محمود هويدي، الطبعة الثانية من اللسانيات:مقدمة إلى المقدمات من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة وتعليق عبد الكريم محمد جبل،تفسير سفر التسابيح:من التراث العربي اليهودي لسعديا بن يوسف الفيومي ومن ترجمة أحمد محمود هويدي
‎،الاستشراق هيمنة مستمرة من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق،القياس في علم النفس الإيجابي،تفسير فصول الًاباء لداود هناجيد ومن ترجمة مصطفى عبد المعبود
‎مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية من ترجمة خالد سالم،حرب الذكاء:الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري من ترجمة محمد سيف، الطبعة الثانية من أوديب ملكًا من ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان،مسرح ما بعد الدراما من ترجمة مروة مهدي،الزواج والحداثة من ترجمة سحر توفيق،الطبعة الثانية من مناهج التحليل النقدي للخطاب من ترجمة حسام أحمد فرج وعزة شبل،الطبعة الثانية من "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية من ترجمة هناء الجوهري.

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إصدارات القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي الذكاء البشري القومي للترجمة المركز القومي للترجمة كرمة سامي كتاب فرقة العمال المصرية

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