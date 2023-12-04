بند مثير في عقد ليفاندوفسكي لصالح برشلونة

ليفاندوفسكي، كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يتحكم في مستقبل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ببند مثير في عقده.



وكان ليفا انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة في صيف 2022 مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحق لبرشلونة فسخ عقد ليفاندوفسكي من طرف واحد قبل نهايته بعام، وعدم منح البولندي راتب السنة الأخيرة.



ووضع برشلونة بندا في عقد المهاجم البولندي يمنحه هذا الحق، إذا لم يلعب ليفا 55% من مباريات الموسم المقبل 2024-2025.

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وإذا قرر برشلونة تفعيل هذا البند، فإن روبرت ليفاندوفسكي سيصبح وقتها يبلغ 37 عاما.

وخطط البارسا إلى اللجوء إلى هذا البند إذا انخفض مستوى ليفا في الموسم الثالث له مع برشلونة، لذا يفضل النادي توفير راتبه في السنة الرابعة، والذي سيبلغ وقتها 22.3 مليون جنيه إسترليني.

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الليجا.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.



وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

وقاد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، فريقه للانتصار بنتيجة 1-0 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".



وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.



تشكيل برشلونة



حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد



ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث خلف ريال مدريد وجيرونا بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متساويا مع جيرونا الوصيف.