برشلونة يتقدم بهدف نظيف على أتليتكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف على أتليتكو مدريد، في المباراة التي تقام بالجولة الخامسة عشرة في الليجا علي ملعب لويس كمبانيس معقل الفريق الكتالوني.

أحداث الشوط الأول

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة حتى استطاع البرتغالي جواو فيلكس من إحراز هدف التقدم للبرسا في الدقيقة 28.

وشهد الشوط الأول 3 بطاقات صفراء للاعبي أتليتكو مدريد ( فيتسل، خيمنيز، كوكي ).

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

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خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويتساوى برشلونة وأتلتيكو مدريد في عدد النقاط، حيث يملك كل منهما 31 نقطة بترتيب الدوري الإسباني، ويأتي أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف، على برشلونة الذي يحتل المركز الرابع.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متساويا مع جيرونا الوصيف.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي برشلونة الإسباني تحقيق أرباح تصل إلى مليون يورو، نظير مبادرة بيع أجزاء من عشب ملعب كامب نو التاريخي، المُرصعة بقطع من ألماس.

وأصدر برشلونة بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه "حقق أكثر من مليون يورو أرباح، نظير بيع المنتجات المتاحة لأعضاء ومشجعي برشلونة".

وأضاف "النادي اكتشف وسيلة لتحسين الدخل من خلال المنتجات ذات الصلة والقيمة العاطفية لمشجعي برشلونة"، حيث أتيحت الفرصة لجميع عشاق "بلوغرانا" لشراء تلك المقتنيات التذكارية.

وقبل بضعة أسابيع، أعلن نادي برشلونة مبادرة تسمح لمشجعيه الاحتفاظ بأجزاء من ملعب كامب نو القديمة قبل بدء عمليات التطوير، وبأسعار تناسب الجميع.

وتتمثل هذه المقتنيات في مقاعد مدرجات استاد كامب نو وشبكات المرميين بجانب منتجات من ألماس المصنوع من الكربون من أرضية الملعب، الذي احتضن آخر مباراة له في الموسم الماضي أمام ريال مايوركا.

وأشار برشلونة إلى أنه "من بين المنتجات الأكثر طلبا، تأتي المقتنيات الخاصة بشباك المرميين في ملعب كامب نو"، مؤكدا أن "أول عملية بيع ألماس عيار 1 قيراط تمت يوم الاثنين الماضي.

وأتم "تم تسليم أول ماسة إلى شركة بريليانتو التابعة لريكارد فالفيردي أحد مشجعي برشلونة، وأقيم الحدث في متجر النادي في كانيليتيس بحضور رافا يوستي نائب رئيس النادي".