ليفاندوفسكي ينتقد قرارات التحكيم أمام رايو فاليكانو بطريقته الخاصة (فيديو)

الدوري الاسباني، وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، إشارات على أنه تعرض للظلم خلال مباراة فريقه أمام رايو فاليكانو، أمس السبت، في الجولة ال14 من الليجا.

وأعاد ليفا نشر فيديو على حسابه بشبكة "X"، يوضح تعرضه للسحب والإسقاط من قبل مدافع رايو فاليكانو.

وقرر حكم المباراة، أن هذه اللعبة لا تستحق منح ركلة جزاء لصالح برشلونة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" المعروفة بميولها الكتالونية، فإن تقنية الفيديو راجعت هذه اللقطة، وتبينت أن الخطأ حدث بعد تداخل وتصادم طويل بين اللاعبين، وأن الحكم إذا أطلق الصافرة ستكون باحتساب خطأ ضد المهاجم البولندي.

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يذكر أن لاعبي برشلونة طالبوا خلال مباراة الأمس بالحصول على ركلتي جزاء، بالإضافة إلى إلغاء هدف رايو فاليكانو، بداعي التسلل.

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق رايو فاليكانو بهدف لمثله في إطار مناقسات الدوري الإسباني.

وتقدم فاليكانو أولا عن طريق اوناي لوبيز قبل أن يتعادل للبارسا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا التعادل يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما رايو فايكانو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو



وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:

إيناكي بينا - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.

تشكيل رايو فاليكانو ضد برشلونة



وعلى الجانب الآخر، يمثل رايو فايكانو في المباراة، كل من:

ستول دمتريفسكي - فلوريان لوجون - إيفان باليو - ألفونسو إسبينو - عبد المؤمن - أوسكار تريخو - أوناي لوبيز - أوسكار فالنتين - إسي بالازون - خورخي دي فروتوس - سيرجيو بيريز.