ميسي يؤكد تجاهله وغضبه من ليفاندوفسكي وتعمد مراوغته

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بوجود خلاف مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مقابلة مع شبكة "ESPN".

خلاف ميسي مع ليفاندوفسكي

وشوهد ميسي وهو يتجاهل ليفاندوفسكي عندما التقى منتخبا الأرجنتين وبولندا في كأس العالم قطر 2022، ويُعتقد أيضًا أنه استهدفه على وجه التحديد خلال المباراة بالحيل والمراوغات.

وقال أنخيل دي ماريا زميل ميسي إن الأخير كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي، وقال: "حتى جدتي أدركت أن ميسي كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي".

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وفي محادثة مع شبكة "ESPN" تناول ميسي الخلاف مع ليفاندوفسكي واعترف بأنه منزعج من تصريحات ليفاندوفسكي بعد فوزه بجائزة "The Best".

وأشاد ميسي بالمهاجم ليفاندوفسكي عند فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وأشار إلى أن نجم بايرن ميونخ آنذاك كان يجب أن يفوز بها في 2020 عندما تم تأجيل الجائزة بسبب وباء كورونا.

تصريحات ميسي عن ليفاندوفسكي

ولم يصوت ميسي لصالح ليفاندوفسكي للفوز بجائزة "The Best"، حيث قال ليفاندوفسكي: "كان من الصعب بالنسبة لي أن أتعامل معه".

وأضاف: "لقد قمت بالتصويت لميسي لأنني أقدر ما فعله في 2021، وبالطبع قبل ذلك، ميسي صوت لي في الكرة الذهبية، ولا أعرف لماذا تغيرت وجهة نظره لاحقًا".

وأنهى ليفاندوفسكي حديثه قائلًا: "ومع ذلك، ليس لدي أي ندم أو شكوى، لقد قبلت ذلك، لقد اتخذ قراره وهذا كل شيء".

وتحدث ميسي عن مدى انزعاجه من كلمات ليفاندوفسكي، وأكد ميسي صحة تصريحات دي ماريا وقال: "نعم تجاهلت ليفاندوفسكي خلال المباراة، وكنت غاضبا للغاية، لأنه تحدث بطريقة غير مقبولة، وبالفعل تعمدت مراوغته في الملعب".

وتابع: "ثم التقينا وتحدثنا وأدركنا أن الأمر كان سوء تفاهم، لقد كنت منزعجًا، واعتقدت أنني لم أرد بالمثل على ما قاله، كان الأمر ساخنًا، انزعج ليفاندوفسكي أيضا، لأن ما قاله انتشر عبر وسائل الإعلام بطريقة غير دقيقة".

ومع انتقال ليفاندوفسكي للعب في برشلونة حيث فريق الطفولة والإنجازات لميسي قال قائد الأرجنتين: "تحدثا كثيرًا عن النادي، وعن المدينة، وكان كل شيء على ما يرام".

أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا

وعما حدث في مباراة الأرجنتين وهولندا قال ميسي: "ما فعلته في مباراة هولندا مشابه لموقفي مع ليفاندوفسكي، لأنه يزعجني ما يقوله البعض خارج الملعب وعدم احترامهم للمنافس".

وأوضح ميسي: "لم أحاول استفزاز لويس فان غال أو أقلل منه قبل المباراة، ولم أفعل أبدا، ولا أحب أن أجد هذه المعاملة، وأعتقد أن فان جال وحارس مرمى هولندا، تعمدا الحديث بشكل لا يليق، فأنا لا أحب هذه الأجواء على الإطلاق".