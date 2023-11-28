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رياضة

دوري أبطال أوروبا، ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام بورتو

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيله الأساسي لمواجهة بورتو، اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 5 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

ويقود هجوم الفريق الكتالوني الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس ورافينيا.

تشكيل برشلونة 

برشلونة: بينيا - كانسيلو - مارتينيز - أراوخو - كوندي - جوندوجان - دي يونج - بيدري - رافينيا - فيليكس - ليفاندوفسكي

تشكيل بورتو

كوستا - زايدو - بيبي - كاردوزو - ماريو - جالينو - إيستوكيو - فاريلا - بيبي - طارمي - إيفانيلسون

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ويتصدر بورتو ترتيب المجموعة، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف.

وخسر برشلونة في الجولة الماضية أمام شاختار بهدف دون رد، بينما فاز بورتو على أنتويرب بهدفين دون رد.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

 

موعد مباراة برشلونة وبورتو 


ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو 


وتذاع مباراة برشلونة وبورتو  عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

 

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 


1- برشلونة: 9 نقاط
2- بورتو: 9 نقاط
3- شاختار: 6 نقاط
4- انتويرب: بلا نقاط

 

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