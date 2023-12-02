علاج ومضاعفات ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم

الدهون الثلاثية هي نوع شائع من الدهون التي تمثل حوالي 95٪ من جميع الدهون الغذائية، وتحتوي كل من الدهون الحيوانية والنباتية على الدهون الثلاثية، وبمجرد هضمها تدور الدهون الثلاثية في مجرى الدم لتستخدمها الخلايا كطاقة، ويتم تخزين أي بقايا طعام في دهون الجسم لتزويد الجسم بالوقود بين الوجبات.

الدهون الثلاثية، فيتو

إذا كان الشخص يتناول بانتظام سعرات حرارية أكثر مما يحرقه، فسوف تعاني من زيادة الوزن أو السمنة وربما تكون قد رفعت مستويات الدهون الثلاثية المنتشرة في الدم.

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ويرتبط ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم بزيادة خطر الإصابة بالحالات الصحية بما في ذلك أمراض القلب، يُعرف ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية أيضًا باسم فرط ثلاثي جليسريد الدم.

متلازمة التمثيل الغذائي

ترتبط مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة بمجموعة من الاضطرابات المعروفة باسم "متلازمة التمثيل الغذائي"، ويتعرض الشخص المصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب.

ويتم تصنيف الشخص على أنه مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي عندما يكون لديه أي من العوامل الثلاثة التالية:

السمنة المركزية – الدهون الزائدة في وحول المعدة

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المستوى الطبيعي

انخفاض الكولسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة).

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

الدهون الثلاثية والكوليسترول

مثل الدهون الثلاثية، يعتبر الكوليسترول مادة دهنية تنتشر في الدم ومع ذلك، يستخدم الجسم الدهون الثلاثية والكوليسترول بشكل مختلف، والدهون الثلاثية هي نوع من الوقود، في حين أن الكولسترول ضروري لعمليات التمثيل الغذائي المختلفة مثل صنع هرمونات معينة وبناء الخلايا.

ويوجد نوعان من الكولسترول هما البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، ومع مرور الوقت يؤدي ارتفاع LDL إلى تكوين لويحات دهنية على جدران الأوعية الدموية.

وتسمى هذه العملية بتصلب الشرايين، ويتم تقييد تدفق الدم من خلال هذه الأوعية الدموية الضيقة الذي قد يسبب الانسداد الكامل حالات تهدد الحياة بما في ذلك النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية يساهم في تطور تصلب الشرايين، وتشير الدراسات إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية لديهم مستويات منخفضة من HDL - الكوليسترول "الجيد" الذي يساعد على إزالة الدهون من الشريان، وانخفاض مستويات HDL هي عامل خطر معروف في تطور أمراض القلب.

أسباب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية

في كثير من الحالات، يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وفي بعض الأحيان، يكون المحفز هو حالة كامنة مثل:

شرب الكحول

الآثار الجانبية الضارة لأدوية معينة

مرض السكري الذي تتم إدارته بشكل سيء

قصور الغدة الدرقية

بعض أنواع أمراض الكبد

بعض أنواع أمراض الكلى

بعض الاضطرابات الوراثية، بما في ذلك المرض الوراثي المتمثل في فرط ثلاثي جليسريد الدم العائلي وفرط شحميات الدم العائلي المشترك (يرتفع كل من مستوى الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة).

الدهون الثلاثية، فيتو

علاج ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية

في معظم الحالات، تتم إدارة ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة، وقد يُنصح بما يلي:

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

تناول كميات أقل، وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون.

زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي.

تجنب الأطعمة عالية السكر مثل الحلويات، اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) مثل البقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.

تناول المزيد من الأسماك، اختر الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسلمون المرقط وأوميغا 3 بجرعات عالية يمكن أن تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وفقًا لموقع "betterhealth" الطبي.

تخلص من الدهون الزائدة في الجسم باستخدام مزيج من الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

إدارة الحالات الصحية الحالية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال.