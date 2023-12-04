أنواع وطرق علاج سرطان العظام

يمكن أن يكون سرطان العظام أحد أنواع السرطان المختلفة التي تتطور في العظام، وتسمى السرطانات التي تبدأ في العظام بسرطانات العظام الأولية أم الأورام التي تبدأ في الأعضاء أو أجزاء أخرى من الجسم أن تنتشر أيضًا إلى العظام.

سرطان العظام، فيتو

تعد سرطانات العظام نادرة حيث تشكل أقل من 1% من حالات السرطان، على الرغم من أنها يمكن أن تتطور في أي عمر إلا أنها أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين والشباب مقارنة بكبار السن، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

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أين يبدأ سرطان العظام عادة؟

يعتمد ذلك على نوع سرطان العظام الذي تعاني منه، هناك أربعة أنواع من سرطان العظام الأولي:

الساركوما العظمية: النوع الأكثر شيوعًا من سرطان العظام، يتطور الساركوما العظمية في الخلايا حيث تتشكل أنسجة عظمية جديدة ويمكن أن يبدأ في أي عظم، لكنه يبدأ عادةً في نهايات العظام الكبيرة مثل الذراعين والساقين، ويقوم مقدمو الخدمة في الغالب بتشخيص الساركوما العظمية لدى الأطفال والمراهقين.

ساركوما إيوينج: سُمي على اسم الطبيب الذي وصف هذا النوع من سرطان العظام لأول مرة، وتتضمن ساركوما إيوينج العديد من الأورام المختلفة التي لها صفات متشابهة ويُعتقد أنها تبدأ في نفس أنواع الخلايا.

ويمكن أن تتشكل هذه الأورام في العظام وفي الأنسجة الرخوة المحيطة، وتنمو ساركوما إيوينج بشكل شائع في الوركين والأضلاع والكتف، أو على العظام الطويلة مثل الساقين.

الساركوما الغضروفية: تبدأ الساركوما الغضروفية في أنسجة تسمى الغضروف، الغضروف هو نسيج ضام ناعم يسمح بالحركة بين العظام والمفاصل وتتحول بعض الغضريف إلى عظم عندما يضيف الجسم الكالسيوم إليه، ويتشكل هذا السرطان عادةً في عظام الذراع أو الساق أو الحوض على عكس الساركوما العظمية وساركوما إيوينج، تحدث الساركوما الغضروفية بشكل متكرر عند البالغين أكثر من الشباب.

الورم الحبلي: يبدأ هذا الورم النادر في عظام العمود الفقري — عادة عند قاعدة العمود الفقري أو قاعدة الجمجمة، مثل الساركوما الغضروفية يحدث الورم الحبلي في أغلب الأحيان عند كبار السن، والرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بهذا النوع من سرطان العظام.

أعراض سرطان العظام

بعض الأشخاص المصابين بسرطان العظام ليس لديهم أي أعراض سوى الشعور بكتلة غير مؤلمة وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تتطور مجموعة متنوعة من الأعراض، وقد تحدث هذه الأعراض أيضًا بسبب حالات أخرى مثل التهاب المفاصل أو مرض لايم، مما قد يؤخر التشخيص، وتشمل العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان العظام ما يلي:

الألم (عادة ما يكون أسوأ في الليل).

تورم غير مبرر.

صعوبة في التحرك.

الشعور بالتعب الزائد.

الحمى.

أسباب سرطان العظام

الخبراء ليسوا متأكدين من أسباب سرطان العظام، لكنهم وجدوا روابط بين سرطان العظام وعوامل أخرى ولكن العامل الأكثر أهمية هو التعرض للإشعاع أو الأدوية أثناء علاج أنواع السرطان الأخرى، وتحدث بعض سرطانات العظام بسبب حالات تنتقل عبر العائلات (وراثة)، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال عادة.

علاج سرطان العظام

يعتمد علاج سرطان العظام على نوع السرطان، وما إذا كان قد انتشر، وإذا كان الأمر كذلك، وغالبًا ما يعمل الأشخاص المصابون بسرطان العظام مع فريق من مقدمي الرعاية الصحية لعلاج هذه الحالة.

وعادةً ما يتضمن علاج سرطان العظام مجموعة من الأساليب، ويختلف نوع ومدة هذه العلاجات تبعًا لعدة عوامل بما في ذلك نوع سرطان العظام وحجم الورم وما إذا كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتشمل العلاجات الأكثر استخدامًا ما يلي:

سرطان العظام، فيتو

الجراحة: يقوم الجراح بإزالة الورم وبعض الأنسجة السليمة المحيطة به، ويمكنهم أيضًا إصلاح أو إعادة بناء العظام المتضررة باستخدام ترقيع عظمي حقيقي أو اصطناعي وفي بعض الأحيان، يجب إزالة أحد الأطراف بالكامل لعلاج السرطان.

وفي هذه الحالة يمكن استخدام طرف صناعي وفي بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى تكرار الجراحة إذا لم تتم إزالة جميع الخلايا السرطانية في المرة الأولى.

العلاج الإشعاعي: يؤدي هذا العلاج إلى تقليص الأورام بجرعات عالية من الأشعة السينية، وغالبًا ما يستخدم مقدمو الرعاية الصحية الإشعاع قبل الجراحة لتقليص الورم بحيث يجب إزالة كمية أقل من الأنسجة.

العلاج الكيميائي: هذا النوع من العلاج يقتل الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم بالأدوية، وعادةً ما يتلقى الأشخاص هذا الدواء عن طريق ابتلاع حبة دواء أو حقنها في الوريد، ويمكن للطبيب استخدام العلاج الكيميائي لعلاج سرطانات العظام الأولية أو سرطانات العظام المنتشرة.