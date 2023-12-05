أسباب إصابة الأطفال بالإسهال وطرق علاجه

الإسهال هو طريقة الجسم للتخلص من الجراثيم، وتستمر معظم النوبات من بضعة أيام إلى أسبوع، ويمكن أن يحدث الإسهال مع الحمى والغثيان والقيء والتشنجات والجفاف وحتى الطفح الجلدي، وتشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لإصابة الأطفال بالإسهال ما يلي:

الإسهال لدي الأطفال، فيتو

العدوى من فيروسات مثل فيروس الروتا، والبكتيريا مثل السالمونيلا، ونادرًا، من الطفيليات مثل الجيارديا، وتعد الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لإسهال الطفل.

إلى جانب البراز السائل أو المائي، غالبًا ما تشمل أعراض عدوى التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي القيء وألم المعدة والصداع والحمى.

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عند علاج التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي - والذي يمكن أن يستمر من 5 إلى 14 يومًا - من المهم منع فقدان السوائل، لذلك يجب تقديم المزيد من حليب الثدي أو محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (ORS) للرضع والأطفال الصغار.

ولا يحتوي الماء وحده على ما يكفي من الصوديوم والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى لترطيب الأطفال الصغار، وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

يمكن للأطفال الأكبر سنًا المصابين بالإسهال شرب أي شيء يرغبون فيه للبقاء رطبًا، وقد يحتاج الطفل إلى فحص البراز إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من أسبوعين، استشر الطبيب أيضًا.

دورة العلاج بالمضادات الحيوية

وتؤدي الأدوية مثل المسهلات أو المضادات الحيوية أيضًا إلى الإسهال لدى الأطفال والبالغين على حد سواء، بالنسبة للإسهال الخفيف الناجم عن الأدوية، يجب الحفاظ على رطوبة الطفل بشكل آمن، وإذا كانت دورة العلاج بالمضادات الحيوية تسبب إسهالا، فتأكد من مواصلة تناول الدواء والاتصال بالطبيب.

تشير الدراسات إلى أن الزبادي الذي يحتوي على مزارع حية أو البروبيوتيك يمكن أن يساعد على تخفيف الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية حيث يساعد البروبيوتيك على تجديد بكتيريا الأمعاء الصحية التي تقتلها المضادات الحيوية.

ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي أيضًا الإسهال عند الأطفال وعادةً ما تظهر الأعراض بسرعة، وقد تشمل القيء، وتميل إلى الزوال خلال 24 ساعة.

علاج الإسهال المرتبط بالتسمم الغذائي هو نفس علاج الإسهال الناجم عن العدوى: حافظ على رطوبة الطفل.

تشمل الأسباب الأخرى للإسهال مرض القولون العصبي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والحساسية الغذائية، ومرض الاضطرابات الهضمية.

الإسهال والجفاف

يعد الجفاف أحد أكثر مضاعفات الإسهال إثارة للقلق عند الأطفال، لا يسبب الإسهال الخفيف عادةً فقدانًا كبيرًا للسوائل، لكن الإسهال المعتدل أو الشديد يمكن أن يسبب ذلك.

الجفاف الشديد أمر خطير يمكن أن يسبب نوبات، تلف في الدماغ، وحتى الموت.

يجب الاتصال بالطبيب إذا كان طفلك يعاني من:

الدوخة

الفم الجاف واللزج

بول أصفر داكن، أو كمية قليلة جدًّا من البول أو عدم وجوده على الإطلاق

قلة الدموع أو عدم وجودها عند البكاء

بشرة باردة وجافة

نقص الطاقة

عادة ما يختفي الإسهال خلال أيام قليلة، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات وإذا كان لدى الطفل أي من هذه الأعراض، لا تنتظر، واحصل على المساعدة.

الإسهال لدى الأطفال، فيتو

أضعف من أن يقف.

يشعر بالارتباك أو الدواء.

يعاني من الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام

القيء بسائل أخضر أو أصفر دموي.

عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل أو القيء أكثر من مرتين.

يعاني من حمى مستمرة أو عمره أقل من 6 أشهر مع حمى تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت.

براز دموي.

عمره أقل من شهر ويعاني من ثلاث نوبات أو أكثر من الإسهال.

يخرج أكثر من أربعة براز إسهال في ثماني ساعات ولا يشرب ما يكفي.

لديه جهاز مناعة ضعيف.

لديه طفح جلدي.

يعاني من آلام في المعدة لأكثر من ساعتين.

لم يتبول خلال 6 ساعات إذا كان رضيعًا أو 12 ساعة إذا كان طفلًا.