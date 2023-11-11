السبت 11 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

الإسهال المستمر، مؤشر للإصابة بمرض كرون وهذه طرق علاجه

مرض كرون، فيتو
مرض كرون، فيتو

مرض كرون هو حالة تستمر مدى الحياة حيث تلتهب أجزاء من الجهاز الهضمي، وبدون علاج، يمكن أن تكون أعراض مرض كرون ثابتة أو قد تأتي وتذهب كل بضعة أسابيع أو أشهر.

مرض كرون، فيتو

أعراض مرض كرون

الأعراض الرئيسية لمرض كرون هي:

الإسهال – والذي قد يأتي فجأة.

آلام وتشنجات في المعدة – غالبًا في الجزء السفلي الأيمن من بطنك.

الدم في البراز.

التعب.

فقدان الوزن.

قد لا يكون لدي المريض كل هذه الأعراض.

 

أعراض أخرى

يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض كرون أيضًا من:

حرارة عالية.

آلام المفاصل.

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قرحة، عيون حمراء.

بقع من الجلد مؤلمة وحمراء ومنتفخة - عادة على الساقين.

قرحة الفم.

قد ينمو الأطفال المصابون بمرض كرون بشكل أبطأ من المعتاد.

 

متى ترى الطبيب؟

يجب زيارة الطبيب العام إذا كان المريض يعاني من:

الدم في البراز.

الإسهال لأكثر من 7 أيام.

آلام أو تشنجات متكررة في المعدة.

فقدان الوزن دون سبب، أو أن الطفل لا ينمو بالسرعة الطبيعية.

 

أسباب الإصابة بمرض كرون

السبب الدقيق لمرض كرون غير معروف.

ويعتقد أن عدة أشياء يمكن أن تلعب دورا، بما في ذلك:

الجينات – من المرجح أن تصاب بها إذا كان أحد أفراد العائلة المقربين مصابًا بها.

مشكلة في الجهاز المناعي مما يؤدي إلى مهاجمة الجهاز الهضمي.

التدخين.

خلل سابق في المعدة.

توازن غير طبيعي لبكتيريا الأمعاء.

لا يوجد دليل يشير إلى أن نظامًا غذائيًا معينًا يسبب مرض كرون، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

 

علاجات مرض كرون

لا يوجد علاج لمرض كرون، ولكن العلاج يمكن أن يساعد على تقليل الأعراض أو السيطرة عليها.

العلاجات الرئيسية هي:

أدوية لتقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي – عادة أقراص الستيرويد.

أدوية لوقف عودة الالتهاب – سواء أقراص أو حقن.

مرض كرون، فيتو

عملية جراحية لإزالة جزء صغير من الجهاز الهضمي – في بعض الأحيان قد يكون هذا خيار علاج أفضل من الأدوية.

 

التعايش مع مرض كرون

قد يكون التعايش مع مرض كرون صعبًا في بعض الأحيان، ويمكن أن تؤدي النوبات غير المتوقعة والفحوصات المنتظمة مع فريق الرعاية الطبية إلى تعطيل الدراسة والعمل وحياتك الاجتماعية.

ولكن إذا تمت السيطرة على الأعراض بشكل جيد، فيمكنك أن تعيش حياة طبيعية مع هذه الحالة.

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