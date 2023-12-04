الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

«الدفاع الروسية»: تدمير محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك

طائرة روسية، فيتو
طائرة روسية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-35" دمرت محطة رادار تابعة للجيش الأوكراني على محور سفاتوفسك.
 

رصد موجات من محطة رادار معادية

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال إحدى الطلعات الجوية على محور سفاتوفسك، تم رصد موجات من محطة رادار معادية، واستهدافها بصاروخ جو أرض من طراز كا إتش-31، فيما اختفت موجات الرادار بعدما تم استهداف المحطة بالصاروخ الموجه".


وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع.

Advertisements

منظومات الحرب الإلكترونية 

وأوضحت الوزارة الدفاع في بيانها أنه " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو في مقاطعة زابوروجي".

كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية.

في السياق ذاته، تم تدمير تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي "63" ولواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكريًا ومركبتين.


وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

روسيا توبخ إسرائيل بسبب أوضاع الأطفال في قطاع غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية محطة رادار محور سفاتوفسك منظومات الحرب الإلكترونية

مواد متعلقة

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

روسيا توبخ إسرائيل بسبب أوضاع الأطفال في قطاع غزة

في مهمة مفاجئة، روسيا تهاجم البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

روسيا تعلن إنهاء اتفاقية التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية مع اليابان

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شرسة مع المقاومة بشمال غزة

ريهام عبد الغفور ناعية والدها: «هتوحشني أوي يا حبيبي»

أول تعليق من حماس على تهديد الشاباك بقتل قادتها في لبنان وتركيا وقطر

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

كايروكي تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "تلك قضية" (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كانت صدمة كبيرة.. تفاصيل وفاة طالبة تمريض المنيا.. أصدقاؤها: توفيت فجأة بعد حضور زفاف صديقتها، محبوبة من الجميع ومعروفة بحبها للخير

ارتفاع أسعار النفط مع عودة التوتر في الشرق الأوسط

Advertisements

منوعات

المزيد

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

132 قتيلا ومصابا جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

أودى بحياة 4 من عائلة واحدة، حادث طعن في ولاية نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية