«الدفاع الروسية»: تدمير محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-35" دمرت محطة رادار تابعة للجيش الأوكراني على محور سفاتوفسك.



رصد موجات من محطة رادار معادية

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال إحدى الطلعات الجوية على محور سفاتوفسك، تم رصد موجات من محطة رادار معادية، واستهدافها بصاروخ جو أرض من طراز كا إتش-31، فيما اختفت موجات الرادار بعدما تم استهداف المحطة بالصاروخ الموجه".



وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع.

Advertisements

منظومات الحرب الإلكترونية

وأوضحت الوزارة الدفاع في بيانها أنه " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو في مقاطعة زابوروجي".

كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية.

في السياق ذاته، تم تدمير تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي "63" ولواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكريًا ومركبتين.



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.