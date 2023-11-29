روسيا توبخ إسرائيل بسبب أوضاع الأطفال في قطاع غزة

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن العديد من الأطفال محرومون من حقوقهم بغزة.

تصريحات روسيا عن غزة في مجلس الأمن

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن الغرب يتعامل بازدواجية مع الوضع في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في غزة.

وشدد مندوب روسيا بمجلس الأمن، خلال كلمته اليوم في الجلسة الطارئة لمناقشة الأوضاع في غزة، على أنه لا يجب استغلال الهدنة بغزة لتصعيد العنف.

العملية البرية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصديق رئيس هيئة الأركان على خطط عسكرية لمواصلة العملية البرية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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وقال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن المملكة تعمل جاهدة على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وزير خارجية السعودية يتحدث عن الهدنة



وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في نيويورك، "الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار".

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن "العنف ليس حلًا، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دوليًا".

واستطرد الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في غزة لا يحتمل، مبينًا أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في القطاع بدأ يتغير.



وتابع وزير خارجية السعودية: "على المجتمع الدولي وقف القتل والحصار وتقديم الإنسانية في غزة"، مؤكدا رفض المملكة لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف: "نأمل أن يبني على الهدن المؤقتة في غزة هدن أخرى"، مبينًا أنه بجهود مصر وقطر هناك فرصة لتمديد الهدنة في القطاع.

الخارجية القطرية تكشف احتمالية تمديد الهدنة



كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن بلاده متفائلة للغاية بإعلان تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة مجددًا خلال الساعات المقبلة.

وقال ماجد الأنصاري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نأمل أن نتمكن في غضون ساعات قليلة من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من المحتجزين، وأن نكون قادرين أيضًا على الإعلان عن تمديد الهدنة.

تحركات مصرية لتمديد الهدنة 6 أيام



بدورهما، قال مصدران أمنيان مصريان الأربعاء، إن المفاوضين الذين يسعون لتمديد الهدنة المستمرة لستة أيام في غزة يعتقدون أن من الممكن تمديدها ليومين آخرين.

وكان مصدر مطلع على مفاوضات تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، قد كشف سابقا أن حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد الهدنة أربعة أيام"، حسب ما نقلت فرانس برس.