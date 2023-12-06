أسباب متلازمة جوسكا وطرق علاجها

متلازمة جوسكا هي حالة يظهر فيها الطفل أو المراهق نمطًا مستمرًّا من العدوان تجاه الآخرين، كما أنها تظهر انتهاكات خطرة للقواعد والأعراف الاجتماعية في المنزل والمدرسة ومع أقرانهم.

وقد تنطوي انتهاكات القواعد هذه على خرق القانون، ويعد الأطفال الذين يعانون من متلازمة جوسكا هم أكثر عرضة للإصابة وقد يواجهون صعوبات في الانسجام مع أقرانهم.

متلازمة جوسكا، فيتو

تشمل علامات اضطراب السلوك ما يلي:

خرق القواعد الجادة بشكل متكرر، مثل الهروب من المنزل، أو البقاء في الخارج ليلًا عندما يُطلب منه عدم القيام بذلك، أو التغيب عن المدرسة.

Advertisements

العدوانية بطريقة تسبب الأذى، مثل التنمر أو القتال أو التعامل بقسوة مع الحيوانات.

الكذب أو السرقة أو الإضرار بممتلكات الآخرين عمدًا.

على من تؤثر متلازمة جوسكا؟

تؤثر متلازمة جوسكا بشكل شائع على الأطفال والمراهقين، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا في البالغين، ويبدأ في الغالب بعمر 8 سنوات.

ويتخلص بعض الأطفال من اضطراب العناد الشارد أو يتلقون العلاج المناسب له، بينما تستمر الأعراض لدى آخرين حتى مرحلة البلوغ.

الأطفال الذين تم تعيينهم ذكورًا عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة جوسكا في سنواتهم الأصغر من الأطفال الذين تم تعيينهم أنثى عند الولادة، ولكن المراهقين الذين من الفتيات والأولاد يتأثرون بالتساوي.

يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة جوسكا إذا كان لديه عوامل الخطر التالية:

تاريخ من إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم.

أحد الوالدين أو مقدم الرعاية الذي يعاني من اضطراب المزاج أو اضطرابات تعاطي المواد أو الكحول.

التعرض للعنف.

الانضباط غير المتسق وعدم وجود إشراف الكبار.

عدم الاستقرار في الأسرة، مثل الطلاق، والانتقال إلى منازل مختلفة في كثير من الأحيان وتغيير المدارس بشكل متكرر.

مشاكل مالية في أسرهم.

الآباء الذين لديهم أو سبق لهم أن عانوا من اضطراب العناد الشارد، أو اضطراب نقص الانتباه فرط النشاط (ADHD) أو مشاكل سلوكية.

مدى شيوع متلازمة جوسك؟

يقدر الباحثون أن متلازمة جوسكا تؤثر على 2% إلى 11% من الأطفال، هذا النطاق واسع جدًا لأنه قد يتم تشخيص بعض الأطفال بشكل خاطئ على أنهم مصابون باضطراب السلوك، وغالبًا ما يتم تشخيص المراهقين بشكل ناقص وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

علاج متلازمة جوسكا

يختلف علاج اضطراب العناد الشارد بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك:

عمر الطفل.

شدة أعراضهم.

قدرة الطفل على المشاركة في علاجات محددة وتحملها.

إذا كان الطفل يعاني من حالات أخرى، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو اختلافات التعلم أو الوسواس القهري.

يجب أن يشمل علاج اضطراب العناد الشارد الطفل والعائلة والمدرسة.

يتكون العلاج عادةً من مزيج مما يلي:

تدريب إدارة الوالدين (PMT).

العلاج النفسي (العلاج بالكلام).

التدخلات المدرسية.

تدريب إدارة الوالدين لمتلازمة جوسكا.

علاج إدارة الوالدين (PMT) هو العلاج الرئيسي للسلوكيات المعارضة، ويعلم الآباء طرق تغيير سلوك أطفالهم في المنزل باستخدام التعزيز الإيجابي لتقليل السلوكيات غير المرغوب فيها وتعزيز السلوكيات الصحية.

وتوجد أنواع مختلفة من البرامج التدريبية، والتي عادةً ما تتضمن جلسات متعددة على مدار عدة أسابيع وخلال الجلسات يتعلم الآباء كيفية تحديد السلوكيات التي تسبب المشكلات، بالإضافة إلى التفاعلات الإيجابية، وتطبيق العقاب أو التعزيز حسب الاقتضاء.

لقد ثبت أن اختبار PMT يقلل من مشاكل السلوك في سياقات وخلفيات عائلية متعددة بشكل ملحوظ.

العلاج النفسي لمتلازمة جوسكا (ODD)

العلاج النفسي (العلاج بالكلام) هو مصطلح يشير إلى مجموعة متنوعة من تقنيات العلاج التي تهدف إلى للمساعدة على تحديد وتغيير المشاعر والأفكار والسلوكيات المزعجة.

العلاج النفسي، فيتو

ويمكن أن يوفر العمل مع أخصائي الصحة العقلية، مثل طبيب نفسي أو طبيب نفسي، الدعم والتعليم والتوجيه للطفل والعائلة.

وتشمل الأنواع الشائعة من العلاج النفسي التي تساعد في علاج متلازمة جوسكا ما يلي:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): هذا نوع من العلاج الفردي المنظم والموجه نحو الهدف، ويساعد المعالج أو الطبيب النفسي طفلك على إلقاء نظرة فاحصة على أفكاره وعواطفه، سوف يفهم طفلك كيف تؤثر أفكاره على أفعاله من خلال العلاج السلوكي المعرفي، يمكن لطفلك التخلص من الأفكار والسلوكيات السلبية وتعلم كيفية تبني أنماط وعادات تفكير أكثر صحة.

ويعد التدريب على إدارة الغضب القائم على العلاج السلوكي المعرفي مفيدًا في علاج مشاكل الغضب لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب العناد الشارد، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًّا، يعد التدريب على مهارات حل المشكلات وأخذ المنظور من الاستراتيجيات العلاجية المفيدة.

العلاج الذي يركز على الأسرة: هذا العلاج مخصص للأطفال الذين يعانون من متلازمة جوسكا خلال هذا العلاج، سوف يجتمع الطفل والعائلة معًا في جلسات علاجية للتثقيف النفسي فيما يتعلق باضطراب العناد الشارد، وتحسين التواصل ومهارات حل المشكلات، ويمكن أن يساعد في تحديد العوامل في حياتك المنزلية التي قد تساهم في السلوكيات العدوانية أو تؤدي إلى تفاقمها.