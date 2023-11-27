أهمها تأخر المهارات الحركية، أعراض التوحد عند الرضع والأطفال

اضطراب طيف التوحد (ASD) هو إعاقة في النمو ناجمة عن اختلافات في الدماغ، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد من مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، وسلوكيات أو اهتمامات مقيدة أو متكررة.

وقد يكون لدى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد أيضًا طرق مختلفة للتعلم أو الحركة أو الاهتمام، ومن المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص الذين لا يعانون من اضطراب طيف التوحد قد يعانون أيضًا من بعض هذه الأعراض، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد فإن هذه الخصائص يمكن أن تجعل الحياة صعبة للغاية.

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التوحد، فيتو

مهارات التواصل الاجتماعي

ويمكن أن تشكل مهارات التواصل الاجتماعي تحديًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

ويمكن أن تشمل الأمثلة على خصائص التواصل والتفاعل الاجتماعي المتعلقة باضطراب طيف التوحد.

يتجنب أو لا يحافظ على الاتصال بالعين

لا يستجيب لنداء اسم عند عمر 9 أشهر

لا تظهر تعابير الوجه مثل السعادة والحزن والغضب والمفاجأة عند عمر 9 أشهر

لا يلعب ألعابًا تفاعلية بسيطة عند عمر 12 شهرًا

يستخدم القليل من الإيماءات أو لا يستخدمها على الإطلاق في عمر 12 شهرًا

لا يشارك اهتماماته مع الآخرين بحلول عمر 15 شهرًا.

لا يظهر اهتمامه بأي شئ بحلول عمر 18 شهرًا

لا يلاحظ عندما يتأذى الآخرون أو يشعرون بالانزعاج عندما يبلغون 24 شهرًا من العمر

لا يلاحظ الأطفال الآخرين ولا يشاركهم في اللعب ببلوغه 36 شهرًا من العمر

لا يتظاهر بأنه شيء آخر، مثل المعلم أو البطل الخارق، أثناء اللعب بعمر 48 شهرًا

لا يغني أو يرقص أو يمثل لك بحلول عمر 60 شهرًا

السلوكيات أو الاهتمامات المقيدة أو المتكررة

لدى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد سلوكيات أو اهتمامات قد تبدو غير عادية وفقًا لموقع "Center for disease control and prevention"، وهذه السلوكيات أو الاهتمامات تميز اضطراب طيف التوحد عن الحالات التي تحددها مشاكل التواصل والتفاعل الاجتماعي فقط.

ويمكن أن تتضمن أمثلة السلوكيات والاهتمامات المقيدة أو المتكررة المتعلقة باضطراب طيف التوحد ما يلي:

يرتب الألعاب أو الأشياء الأخرى وينزعج عندما يتغير الترتيب

يكرر الكلمات أو العبارات مرارًا وتكرارًا (يُسمى الايكولاليا)

يلعب بالألعاب بنفس الطريقة في كل مرة

يركز على أجزاء من الأشياء (على سبيل المثال، العجلات)

ينزعج من التغييرات الطفيفة

لديه اهتمامات الهوس

يجب اتباع إجراءات معينة

يرفرف اليدين، أو يهز الجسم، أو يدور حول نفسه في دوائر

لديه ردود فعل غير عادية على الطريقة التي تبدو بها الأشياء أو رائحتها أو طعمها أو شكلها أو ملمسها.

التوحد، فيتو

مميزات وخصائص اخرى للتوحد

معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد لديهم خصائص أخرى ذات صلة، قد تشمل هذه:

تأخر المهارات اللغوية

تأخر المهارات الحركية

تأخر المهارات المعرفية أو التعلمية

سلوك مفرط النشاط، متهور أو غافل

الصرع أو اضطراب النوبات

عادات الأكل والنوم غير المعتادة

مشاكل الجهاز الهضمي (مثل الإمساك)

مزاج غير عادي أو ردود فعل عاطفية

القلق أو التوتر أو القلق المفرط

قلة الخوف أو الخوف أكثر من المتوقع

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