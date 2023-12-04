فوائد الحمص، يحمي من السرطان ويقوي العظام ويعالج الأنيميا

فوائد الحمص، الحمص من التسالي الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وله أنواع عديدة حيث يمكن تقديمه مطهى أو سلطة أو كنوع من التسالي.

وفوائد الحمص، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحمص من البقوليات الشهيرة التى لها أنواع عديدة مثل الحمص الأسود والأبيض والأحمر والبستانى والبري، ويقدم جاف أو مطهيا أو مسلوقا، وله فوائد عظيمة، للكبار والصغار.

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القيمة الغذائية الموجودة في الحمص

وأضافت منى، أن الحمص له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ والكربوهيدرات والألياف والبروتينات والفولات وبالتالى يجب تناوله، وتقديمه للحوامل والصغار حفاظا على صحتهم.

فوائد الحمص، فيتو

فوائد الحمص للصحة

وتابعت، أن من فوائد الحمص التى تدفعنا لتناوله باستمرار، حفاظا على الصحة:-

يمنع العيوب الخلقية في الأجنة، ويساعد في نمو الجنين.

الحمص يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

الحمص يساهم في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، ويقلل من الإمساك.

الحمص مصدرا غنيا لفيتامينات "أ" و"ب6"، وكذلك حمض الفوليك، والثيامين، والنياسين، مما يجعله يساعد على إنتاج خلايا جديدة، وبشكل خاص خلايا الدم الحمراء في الجسم.

يساعد في تحسين أجهزة الجسم الحيوية كالكلى والقلب.

يساعد في بناء العضلات ويعزز وظيفة الأعصاب.

الحمص يسيطر على مستوى السكر في الدم مما يجعله مناسبا لمرضى السكري.

يحتوي الحمص على حمض الفوليك وحمض الفيتيك، وهذه الأحماض تساعد في تقسيم الخلايا السليمة على جميع أنحاء الجسم، ويمنع تكون الخلايا السرطانية.

الحمص غني بالمواد التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

لأنه غني بالحديد، فهذا يساعد في الحفاظ على محتوى الحديد في الجسم، مما يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

البروتين الموجود في الحمص يجعله غذاء صحي، ويجعله الأفضل لبناء العضلات.

الحمص غنى بالكالسيوم ما يجعله الأفضل لتقوية العظام، وحمايتها من الضعف.

مدر للبول ومفتت لحصوات الكلى والمثانة وطارد للديدان.

يقي من سرطان القولون والرئة ومضاد للسموم والالتهابات.