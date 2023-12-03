الأحد 03 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الاشواجندا، تعالج اضطرابات النوم وتخفض الضغط والكوليسترول بالدم

فوائد الاشواجندا،
فوائد الاشواجندا، فيتو

فوائد الاشواجندا، الاشواجندا من الأعشاب الهندية الشهيرة التى نالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالى لأهميتها للصحة العامة.

وفوائد الاشواجندا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بها ولكن بشروط.

أهمية الاشواجندا 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الاشواجندا من الأعشاب الشهيرة التى تعرف بالجينسينج الهندى وهى تزرع فى الهند ولها أهمية علاجية كبيرة لذا تدخل فى صناعة الأدوية وأيضا تباع على هيئة أقراص بالصيدليات.

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فوائد الاشواجندا، فيتو 

فوائد الاشواجندا 

وأضاف منى، أن الاشواجندا لها قيمة غذائية عالية تدفعنا لتناولها، ومن فوائد الاشواجندا:-

  • تخفض مستوى الضغط المرتفع بالدم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تعزز من صحة الدماغ.
  • تساعد فى علاج اضطرابات النوم وتساعد على النوم الهاديء.
  • ترفع مستوى التركيز بالمخ.
  • تساعد في تحسين الأداء الرياضي عن طريق زيادة القوة والتحمل والقدرة على التحمل.
  • تساعد في تحسين الحالة المزاجية لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق.
  • تساعد فى علاج الاكتئاب وتمنع الإصابة به.
  • تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.
  • تزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال.
  • تعمل على زيادة الخصوبة أيضا  لدى الرجال وذلك لأنه تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكورة.
  • تساعد فى محاربة العدوى بالجسم سواء كانت فيروسية أو بكتيرية.
  • تزيد من الكتلة العضلية بالجسم.
  • تساعد فى خفض مستوى هرمون الكورتيزول وهو المعروف بهرمون التوتر، الذى يؤدى زيادة إلى مشاكل عديدة بالصحة.
  • تساعد فى خفض الوزن بشكل سريع فى حال تناولها مع نظام غذائي سليم.
  • تعمل على تقوية جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية المناعة.
  • تساعد فى مقاومة السرطان حيث تحتوى على مضادات الأكسدة التى تقضى على الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • تساعد فى علاج الروماتيزم.
  • تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى.
  • تعمل على تهدئة الأعصاب وتخفيف القلق والتوتر.
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مخاطر الإفراط في تناول الاشواجندا 

وتابعت، أن رغم الفوائد المذكورة الاشواجندا إلا أنه يكفى تناولها لمدة 3 أشهر فقط وليس أكثر من ذلك وذلك لأن الإفراط في تناولها يسبب أعراض عديدة ومزعجة مثل الإسهال والتقيوء ومشاكل المعدة والخمول وكثرة النوم، كما أنها ممنوعة على الحوامل لأنها تسبب الإجهاض.

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