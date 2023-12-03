فوائد اللب السوري، يحمى من الجلطات والزهايمر ويحارب السرطان

فوائد اللب السوري، اللب السوري من أنواع اللب الشهيرة التى يعرف بذور عباد الشمس، وهو يعتبر من التسالى الشعبية المصرية الشهيرة.

وفوائد اللب السوري، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يستخرج من زهرة عباد الشمس، وبالتالى يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

القيمة الغذائية الموجودة في اللب السوري

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللب السوري من الحبوب المهمة التى يجب تناولها باستمرار لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل السيلينيوم والماغنيسيوم والكالسيوم والدهون الصحية التى يحتاجها الجسم هذا بجانب الألياف، وبالتالى من الضرورى تناوله.

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شروط تناول اللب السوري

وأضافت منى،: يجب تناول اللب السوري بدون ملح، حتى لا يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، ومشكلات الكلى والبول والمثانة، لذا يجب تناول اللب السوري غير مملح، حفاظا على الصحة.

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فوائد اللب السوري

وتابعت، أن من فوائد اللب السوري:-

يعزز صحة القلب والمخ ويقلل فرص الإصابة بالجلطات لأنه يحتوى على دهون صحية تذيب الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم.

يساعد على تقوية المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة والألياف التي يحتاجها الجسم.

يساعد الجسم في مقاومة الخلايا السرطانية لأنه يمنع تكونها، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يحافظ على شباب البشرة وجمالها لاحتوائه على الزيوت الطبيعية التي تعزز من جمال البشرة.

يساعد على الشعور بالشبع وقليل السعرات الحرارية في حالة تناوله بدون ملح، وبالتالي يعتبر سناكس صحي خلال فترات الريجيم.

يقوي العظام والعضلات لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في تقوية الأعصاب لأنه ينشط الأوعية الدموية والعضلات.

يساعد في الاسترخاء لاحتوائه على الماغنيسيوم.

يقلل الشعور بالقلق والتوتر والضغط النفسي.

يساعد على النوم بهدوء.

يساعد على ضبط مستوى السكر والضغط بالدم، وذلك في حالة تناوله بدون ملح، حيث يحتوى على العناصر المهمة التي تنظم مستويات الضغط والسكر بالدم.

يحمي من ألزهايمر وأمراض الشيخوخة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تذيب الدهون.

ينظم عملية الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك، لأنه يحتوى على الألياف التي تنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

يحتوى على السيروتونين وبالتالي يحسن المزاج ما يقلل فرص الإصابة الاكتئاب.