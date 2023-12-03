الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد اللب السوري، يحمى من الجلطات والزهايمر ويحارب السرطان

فوائد اللب السوري،
فوائد اللب السوري، فيتو

فوائد اللب السوري، اللب السوري من أنواع اللب الشهيرة التى يعرف بذور عباد الشمس، وهو يعتبر من التسالى الشعبية المصرية الشهيرة.

وفوائد اللب السوري، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يستخرج من زهرة عباد الشمس، وبالتالى يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

القيمة الغذائية الموجودة في اللب السوري 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللب السوري من الحبوب المهمة التى يجب تناولها باستمرار لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل السيلينيوم والماغنيسيوم والكالسيوم والدهون الصحية التى يحتاجها الجسم هذا بجانب الألياف، وبالتالى من الضرورى تناوله.

Advertisements

شروط تناول اللب السوري 

وأضافت منى،: يجب تناول اللب السوري بدون ملح، حتى لا يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، ومشكلات الكلى والبول والمثانة، لذا يجب تناول اللب السوري غير مملح، حفاظا على الصحة.

فوائد اللب السوري، فيتو 

فوائد اللب السوري 

وتابعت، أن من فوائد اللب السوري:-

  • يعزز صحة القلب والمخ ويقلل فرص الإصابة بالجلطات لأنه يحتوى على دهون صحية تذيب الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم.
  • يساعد على تقوية المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة والألياف التي يحتاجها الجسم.
  • يساعد الجسم في مقاومة الخلايا السرطانية لأنه يمنع تكونها، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يحافظ على شباب البشرة وجمالها لاحتوائه على الزيوت الطبيعية التي تعزز من جمال البشرة.
  • يساعد على الشعور بالشبع وقليل السعرات الحرارية في حالة تناوله بدون ملح، وبالتالي يعتبر سناكس صحي خلال فترات الريجيم.
  • يقوي العظام والعضلات لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يساعد في تقوية الأعصاب لأنه ينشط الأوعية الدموية والعضلات.
  • يساعد في الاسترخاء لاحتوائه على الماغنيسيوم.
  • يقلل الشعور بالقلق والتوتر والضغط النفسي.
  • يساعد على النوم بهدوء.
  • يساعد على ضبط مستوى السكر والضغط بالدم، وذلك في حالة تناوله بدون ملح، حيث يحتوى على العناصر المهمة التي تنظم مستويات الضغط والسكر بالدم.
  • يحمي من ألزهايمر وأمراض الشيخوخة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.
  • يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.
  • يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تذيب الدهون.
  • ينظم عملية الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك، لأنه يحتوى على الألياف التي تنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.
  • يحتوى على السيروتونين وبالتالي يحسن المزاج ما يقلل فرص الإصابة الاكتئاب.
txt

فوائد الاشواجندا، تعالج اضطرابات النوم وتخفض الضغط والكوليسترول بالدم

txt

فوائد القلقاس، يعزز المناعة ويحمي من الأورام السرطانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللب السوري فوائد اللب السوري شروط تناول اللب السوري القيمة الغذائية الموجودة في اللب السوري الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الفول السوداني، يحمي من هشاشة العظام وأمراض القلب

فوائد الشعير المغلي لصحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول

فوائد فيتامين هـ، يحافظ على صحة الدماغ والقلب والجلد

فوائد زيت الخردل، الأفضل للبشرة والشعر والقلب والجهاز المناعي

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

نقيب الممثلين يحبس دموعه على الهواء ويكشف سبب وفاة أشرف عبد الغفور (فيديو)

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

الزمالك يفوز 4-0 علي سوار الغيني ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية (صور)

بريطانيا تدخل الحرب ضد غزة بالتجسس على القطاع، والمقاومة توجه رسالة لحكومة سوناك

Advertisements

منوعات

المزيد

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

المزيد
الجريدة الرسمية