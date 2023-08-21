فوائد الحمص، لعلاج الإمساك وحماية القلب من الأمراض

فوائد الحمص، للصحة قد لا يتخيلها الكثيرون، فيحتوي الحمص على الكثير من المغذيات، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، تدعم أجهزة الجسم، وتحميها من الأمراض المختلفة، ويمكن الاستفادة من فوائد الحمص، من خلال تناوله بانتظام.

فوائد الحمص

فوائد الحمص



وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، ان فوائد الحمص للصحة مذهلة، فيمكنه علاج العديد من الأمراض، وحماية الجسم من الكثير من المشاكل الصحية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تعزيز التحكم في الوزن

الحمص غني بالألياف، مما تجعله يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي ستتحكم في كميات الطعام الداخلة لمعدتك بشكل أفضل، وسيساعدك في ألا تفرط في تناول الطعام.

صحة العظم

يمكن أن يساهم الحديد والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى في الحمص في تعزيز بنية العظام وقوتها، ويمكن أن تلعب البقوليات مثل الحمص دورًا في النظام الغذائي للأشخاص الذين يرغبون في الوقاية من هشاشة العظام.

الحماية من الإمساك

نظرًا لأن الحمص غني جدًا بالألياف، فإنه يساعد أيضًا في الحماية من الإمساك - والذي له ميزة إضافية تتمثل في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

ضغط الدم

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، فهو يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إزالة الصوديوم من الجسم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الحمص بشكل طبيعي على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم وخالي من الكوليسترول، كما أنه مصدر جيد للدهون المتعددة غير المشبعة، التي تساعد بشكل خاص في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليله، والتي بدورها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما انه يحتوي على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ب والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم، وكلها مواد تدعم صحة القلب.

الحماية من السكري

تفيد الألياف الموجودة في الحمص مرضى السكري، فقد يساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كما أن تناول البقول على المدى الطويل قد يساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

فوائد الحمص للجسم

يدعم صحة الأمعاء

كغذاء غني بالألياف، يساعد الحمص أيضًا في دعم صحة الأمعاء، فالالياف تحافظ على انتظام حركة الأمعاء وتساعد على تخفيف الإمساك

يساعد الحمص في تحقيق التوازن بين الكائنات الحية الدقيقة "الجيدة" و"السيئة" في ميكروبيوم الأمعاء، مما يحمي الأمعاء من الالتهابات.

كما يساعد الحمص في تخفيف أعراض مرض التهاب الأمعاء، مثل الإسهال والإمساك وآلام المعدة والغثيان والقيء.