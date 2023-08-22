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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

مربى وعسل نحل وشيكولاته بدل الحلاوة الطحينية، الداخلية تعدل معاملة السجناء

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 184 تابع (أ)، الصادر في 22 أغسطس 2022، قرار وزارة الداخلية قرار رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨، فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم.


ونصت المادة الأولى للقرار على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (أولًا) من "مقـرر أغذيـة النـزلاء العـاديين" بالمادة (٢) من قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه، النص الآتى: "يمكن الاستعاضة عـن كل (٥٠ جـم) مـن صـنف الحـلاوة الطحينيـة، بأحد الأصناف الآتية: (المربى زنة "٩٠ جم "، العسل الأبيض زنة "٧٥ جم"،  بسكويت العجـوة زنة "٥٠ جم"، بسكويت سادة زنة "٦٠ جم"، بسكويت الشيكولاتة زنة "٥٠ جم" بسكويت الويفر بالكريمة زنة "٥٠جم").  

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وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٩٦ لـسنة ١٩٥٦ فـى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لـسنة ١٩٦١ بإصدار اللائحـة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لـسنة ١٩٩٨ فـى شـأن كيفيـة معاملة النزلاء ومعيشتهم؛ وعلى د راسة المعهـد القـومى للتغذيـة التـابع للهيئـة العامـة للمستـشفيات والمعاهد التعليمية، ووبناءً على ما عرضه قطاع الحماية المجتمعية؛ وبعد موافقة النائب العام. 

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