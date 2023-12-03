الأحد 03 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. وفاة أشرف عبد الغفور فى حادث سير.. إدراج فيلم VOY رسميا بترشيحات أوسكار 2024

أشرف عبد الغفور،فيتو
أشرف عبد الغفور،فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ العديد من الأحداث الفنية نستعرض أبرزها:

 

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور ونقابة التمثيليين تنعاه

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد إثر حادث سير مروع بطريق الإسكندرية الصحراوي.

 

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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تفاصيل مسلسل لم يكتمل لـ ريهام وأشرف عبدالغفور فى رمضان 2024

أعلن المخرج تامر نادي، عن كواليس التحضيرات التي كان من المقرر أن تجمعه بالفنان أشرف عبد الغفور ونجلته ريهام  ضمن الإعداد لمسلسل رمضاني  جديد، الذي كان من المفترض عرضه بماراثون 2024 إلا أن رحيل الفنان أشرف المفاجئ كان صادمًا للجميع.

رسميا: إدراج فيلم فوي فوي فوي ضمن قائمة الـ49 لجوائز الأوسكار 2024

 

أعلن المؤلف والمخرج عمر هلال عن  إدراج فيلم "فوي فوي فوي" بشكل رسمي ضمن  قائمة ال49 فيلم قبل الترشيح النهائي لجوائز الأوسكار 2024.

والفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

 

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

31 ديسمبر آخر موعد للتقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

 

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، أمانة الدكتور هشام عزمي، عن قرب انتهاء موعد التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير  وهو يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الحالى..

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري

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