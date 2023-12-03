تفاصيل مسلسل لم يكتمل لـ ريهام وأشرف عبدالغفور فى رمضان 2024

أعلن المخرج تامر نادي، عن كواليس التحضيرات التي كان من المقرر أن تجمعه بالفنان أشرف عبد الغفور ونجلته ريهام ضمن الإعداد لمسلسل رمضاني جديد، الذي كان من المفترض عرضه بماراثون 2024 إلا أن رحيل الفنان أشرف المفاجئ كان صادمًا للجميع.

مسلسل صلة رحم

وكتب تامر نادي عبر فيسبوك: كان ليا الشرف بلقائه، وكنت هتشرف أكتر بمشاركته معايا في المسلسل، فى إشارة منه إلى المسلسل الذي يحمل اسم “صلة رحم” وكان طاقم العمل يستعد لتصوير أولى المشاهد خلال الأسابيع المقبلة للمشاركة والعرض فى رمضان 2024.

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وكان من المفترض أن يكون مسلسل صلة رحم من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور ووالدها والفنان إياد نصار.

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل مساء اليوم الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.