الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أمير قطر يوجه بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم فلسطيني بالتنسيق مع مصر

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، فيتو

وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جهود أمير قطر لدعم سكان غزة

ووفقا لهذا التوجيه الأميري الصادر من الشيخ تميم بن حمد، من المقرر أن تتكفل دولة قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع الجهات المختصة فى جمهورية مصر العربية، تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة.

تأتي هذه المبادرة امتدادا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

Advertisements

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، أرسلت قطر 37 طائرة محملة بـ 1203 أطنان من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

أمير قطر يبحث مع ماكرون معاناة غزة

وكان أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فى وقت سابق، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أمير قطر في منشور عبر صفحته على منصة “أكس”: إن "مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي ماكرون في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".

وأضاف الشيخ تميم قائلا: "نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".

قطر تؤكد التزامها بمواصلة جهود العودة إلى التهدئة في غزة

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشعب الفلسطيني قطاع غزة مصر جمهورية مصر العربية قطر أخبار قطر أمير دولة قطر دولة قطر

مواد متعلقة

أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائية

أمير قطر وبايدن يبحثان مجريات تنفيذ الهدنة في غزة

وسط ترحاب كبير من الجانبين، الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر

أمير قطر: لا نقبل الكيل بمكيالين وما يحدث في غزة خطير وكفى ضوءًا أخضر لـ إسرائيل

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

القبض علي كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة مع المذيعة إنجي حمادة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم علي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل

المواقع الإسرائيلية كلمة السر، لماذا قررت الدنمارك إعلان تعبئة الجيش ؟

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

قائمة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية ضد جيش الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية