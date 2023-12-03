أمير قطر يوجه بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم فلسطيني بالتنسيق مع مصر

وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جهود أمير قطر لدعم سكان غزة

ووفقا لهذا التوجيه الأميري الصادر من الشيخ تميم بن حمد، من المقرر أن تتكفل دولة قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع الجهات المختصة فى جمهورية مصر العربية، تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة.

تأتي هذه المبادرة امتدادا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

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ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، أرسلت قطر 37 طائرة محملة بـ 1203 أطنان من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

أمير قطر يبحث مع ماكرون معاناة غزة

وكان أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فى وقت سابق، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أمير قطر في منشور عبر صفحته على منصة “أكس”: إن "مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي ماكرون في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".

وأضاف الشيخ تميم قائلا: "نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".