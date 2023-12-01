الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قطر تؤكد التزامها بمواصلة جهود العودة إلى التهدئة في غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم  الجمعة، إن الدوحة ملتزمة بمواصلة الجهود مع شركائها للعودة إلى التهدئة في قطاع غزة.

استمرار القصف علي غزة 

وأضاف أن "استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقّد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".

وسبق أن أصدرت الخارجية القطرية بيانا، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن أسفها الشديد لاستئناف الحرب، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة بهدف العودة للهدنة التي استمرت أسبوعا.

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وأكد البيان أن الدوحة ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار جهودها، وستفعل ما يلزم للعودة إلى التهدئة، مشيرا إلى أن "مواصلة قصف غزة تعقد جهود الوساطة وتعمق الكارثة الإنسانية في القطاع".

ووفق ما نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطلع، فإن المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحركة حماس مستمرة، وأن الوسطاء القطريين والمصريين على اتصال مع الجانبين منذ استئناف القتال في غزة.  

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 178 فلسطينيا استشهدوا و589 آخرين أصيبوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة.

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