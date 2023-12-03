رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسى في ضيافة قصواء الخلالي
يحل الليلة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، ضيفًا على برنامج في المساء مع قصواء مع الإعلامية قصواء الخلالي، الساعة التاسعة مساء على cbc.
الإنتخابات الرئاسية 2024
وتواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي متابعة سير عمليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت منذ أول أمس الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، أن الحملة على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
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