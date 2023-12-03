الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسى في ضيافة قصواء الخلالي

السيسي، فيتو
السيسي، فيتو

يحل الليلة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، ضيفًا على برنامج في المساء مع قصواء مع الإعلامية قصواء الخلالي، الساعة التاسعة مساء على cbc.

الإنتخابات الرئاسية 2024

وتواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي متابعة سير عمليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت منذ أول أمس الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد.


وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، أن الحملة على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية 2024 الاعلامية قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء تصويت المصريين بالخارج رئيس الحملة الانتخابية للسيسي قصواء الخلالي السيسي

مواد متعلقة

اخبار الفن اليوم: نجوم مصر بالخارج يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.. ذا ويكند يتبرع بـ 2.5 مليون دولار لغزة

نجوم مصر في الخارج يدلون بأصواتهم بالانتخابات 2024 (صور)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

القبض علي كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة مع المذيعة إنجي حمادة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم علي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل

المواقع الإسرائيلية كلمة السر، لماذا قررت الدنمارك إعلان تعبئة الجيش ؟

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

قائمة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية ضد جيش الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية