تفاصيل مقتل طفل على يد والدته في قليوب.. المتهمة حقنت أولادها الثلاثة بالأنسولين لتتخلص من حياتهم.. والجيران: مش مجنونة

شهدت منطقة منطاي، التابعة لدائرة مركز قليوب في محافظة القليوبية، جريمة بشعة، حيث أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الثلاثة انتقامًا من زوجها، من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر.

وفي السطور التالية ترصد "فيتو" القصة الكاملة للجريمة التي هزت أرجاء محافظة القليوبية من خلال أقوال الجيران وشهود العيان.

ادعت أنهم تسمموا

في البداية قال عبده الحافي، أحد سكان العقار الذي تسكنه الزوجة، إن المتهمة ادعت في البداية تسمم الأطفال، وطلبت من الأهالي في الشارع مساعدتها لإسعاف الأطفال، وبالفعل قام الأهالي بإيقاف توك توك لتوصيلها للمستشفى وركب معها أحد الجيران، وبعد ساعات قليلة وجدنا المباحث في الشارع ومنزل المتهمة، ولم يكن يعلم أحد من السكان عن إقدامها على جريمتها أو معرفة الأسباب حتى جاءت الشرطة وأخبرتنا بالجريمة وبعدها النيابة.

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وأضاف "الحافي" أن الشرطة هي من أخبرتهم بالجريمة، مشيرًا إلى أن المتهمة جاءت للسكن في هذه المنطقة منذ أقل من شهر، وأن شقيقها يسكن في نفس الشارع منذ سنوات طويلة، وهو الذي جاء بها إلى المنطقة لأنها تسكن مع أطفالها بمفردها وجاءت لتتونس بشقيقها.

وتابع أحد شهود العيان، أن المتهمة لم يظهر عليها علامة من علامات الجنون، مشيرا إلى أن شقيقها أكد لهم أن شقيقته بكامل قواها العقلية، وأنها كانت تحاول علاج أطفالها، متسائلا: "هل ينفع تعالج طفل سنة ونصف السنة بالأنسولين؟".

بواب العمارة

من جانبه، قال جمعة حارس العقار التي تسكن بها المتهمة، إنها لم تحتك بأي فرد من سكان العقار منذ أن قام شقيقها باستئجار الشقة، مشيرا إلى أنه كان في نهاية الشهر ينوي الذهاب لشقيقها لتحصيل مبلغ شهريته وممارسة المياه والكهرباء من المتهمة، لكن القدر لم يمهله خصوصا وأنها لم تكمل شهرها الأول في العمارة.

وأضاف حارس العقار أن المتهمة، كانت دائمة الذهاب لشقيقها وزوجته، حتى أطفالها الثلاثة لم يراهم طوال فترة سكنهم في العقار سوى مرتين أو ثلاثة على الأكثر قبل الجريمة.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء "ملك أحمد عرفان" 6 سنوات، و"أسينات أحمد" 5 سنوات، و"مالك أحمد" عام ونصف، مصابين بحالة إعياء شديد، وتوفي الطفل "مالك" أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وأقرت والدتهم "منال.ا" 27 عامًا - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تمُت.

فذهبت مسرعة بهم للمستشفى لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر "مالك"، وتم إنقاذ حياة الآخرين" ملك وأسينات".