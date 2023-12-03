الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

ضمن ورش عمل مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

منتدى شباب العالم يناقش آليات السلام ودور المجتمع المدني في تعزيز الاستقرار الدولي

منتدى شباب العالم.فيتو
منتدى شباب العالم.فيتو

 عقد منتدى شباب العالم ورشتي عمل لتعزيز رسالة المنتدى لدعم السلام والتعاون الدولي، وذلك في إطار جلسات وورش عمل مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

 

وجاءت الورشة الأولى بعنوان " نحو تعزيز آليات السلام المستدام في مجتمعات الصراعات والحروب"، وناقشت الورشة أسباب الصراعات والحروب الدولية، والدور الهام للقوانين الدولية في تعزيز السلام، وتأثير الحروب على الأمن والسلم الدوليين، مع تسليط الضوء على التحديات في تنفيذ القوانين الدولية. 


وجاءت ورشة أخرى بمشاركة عدد من المؤسسات الدولية والمحلية، ومن أبرزها مؤسسة حياة كريمة ومنظمة اليونيسيف، وجاءت الورشة بعنوان " حماية المدنيين مسئولية الجميع"، حيث تم التركيز على الدور الحيوي للقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وأهمية مشاركة مختلف الفئات العمرية في تحقيق السلام.

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وتأتي مبادرة (شباب من أجل إحياء الإنسانية) إيمانًا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم، وإيمانًا منه بأن السلام يجب أن ينال استحقاقاته وقد آن للحرب أن تضع أوزارها، ومن هذا المنطلق تدمج هذه المبادرة بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع. 


يُذكر أنه منذ انطلاقه في عام 2017، سعى منتدى شباب العالم، الذي احتضنته مصر، إلى نشر رسالة سلام عالمية. عبر نسخه الأربع الماضية، ناقش المنتدى قضايا عالمية متنوعة، مقترحًا توصيات ومنفذًا مبادرات ومشروعات مؤثرة، بالإضافة إلى اعتراف لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لبحث قضايا الشباب.

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السلام العالمي المجتمع المدنى حماية المدنيين شباب من أجل إحياء الانسانية

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