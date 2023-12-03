الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أمينة خليل: عايزة كل الناس تتفرج علي شماريخ (فيديو)

أمينة خليل، فيتو
أمينة خليل، فيتو

أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة  خلال لقائها في برنامج “arab wood”:" فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي،  ليا الشرف أني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج علي الأفلام.

و أضافت “أمينة”:" وعايزة كل الناس تيجي تتفرج علي فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر  .

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وتقرر تقديم موعد طرح فيلم "شماريخ" ليعرض يوم 7 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائى المصري ومختلف الدول العربية، فكان من المفترض أن يتم طرحه يوم 13 ديسمبر.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  12 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وقرر صناع فيلم “شماريخ” عرضه خلال الفترة المقبلة في عدة دول عربية على رأسها مصر، وذلك بعد سلسلة تأجيلات كثيرة شهدها الفيلم الذي كان من المفترض عرضه منذ عدة أشهر.

قصة فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

 

أبطال فيلم شماريخ

ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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أمينة خليل الفنانة امينة خليل فيلم أمينة خليل فيلم شماريخ

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