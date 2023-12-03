فوائد الفول السوداني، يحمي من هشاشة العظام وأمراض القلب

فوائد الفول السوداني، للصحة عديدة وهامة، فتناول الفول السوداني بانتظام يحمي مختلف أجهزة الجسم من الأمراض، وبشكل خاص القلب والعظام، وتعتمد فوائد الفول السوداني على ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

فوائد الفول السوداني

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الفول السوداني للصحة العامة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

صحة القلب: يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الصحية، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. هذا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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التحكم في الوزن: الفول السوداني غني بالألياف والبروتينات، مما يجعله وجبة خفيفة مشبعة تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. هذا يمكن أن يساعدك في فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

صحة العظام: يحتوي الفول السوداني على كمية جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما معادن مهمة لصحة العظام. يمكن أن تساعد هذه المعادن في منع هشاشة العظام.

صحة الدماغ: يحتوي الفول السوداني على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من تلف الخلايا. يمكن أن يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

صحة الجلد: يحتوي الفول السوداني على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس. يمكن أن يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بالشيخوخة المبكرة والسرطان.

زبدة الفول السوداني

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

طريقة عمل زبدة الفول السوداني من الوصفات التي تحاول الأمهات إجادة عملها، لأن زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي يعشقها الأطفال الصغار، ويفضلون تناولها، إلا أن أسعار زبدة الفول السوداني ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، فأصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، في حين أنه يمكن إجادة طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت، فعملها في البيت سيوفر في الميزانية، وكذلك ستضمني أن كل مكوناتها جيدة وطازجة.



مقادير عمل زبدة الفول السوداني

250 جرام فول سوداني مسلوق

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة عسل أو سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الفول السوداني:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ضعي الفول السوداني في صينية فرن غير لاصقة.

اخبزي الفول السوداني لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا.

اتركي الفول السوداني يبرد تمامًا.

ضعي الفول السوداني في وعاء الخلاط.

أضيفي الزيت النباتي والعسل أو السكر والملح.

اخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة وكريمية.

ضعي زبدة الفول السوداني في وعاء زجاجي محكم الغلق.

يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

نصائح لضمان نجاح الوصفة

ويمكنك إضافة نكهات أخرى إلى زبدة الفول السوداني، مثل مسحوق الكاكاو أو القرفة أو الفانيليا.

إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر سلاسة، يمكنك إضافة المزيد من الزيت النباتي.

إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر خشونة، يمكنك تركها في الثلاجة لمدة أطول.