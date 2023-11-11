ابتكر الباحثون معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني.. ويمكن أن يساعد معجون الأسنان المملوء ببروتينات الفول السوداني في منع ردود الفعل الخطيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني.

معجون الأسنان الجديد اجتاز تجربة السلامة على البالغين، ويتطلع الباحثون في جامعة كاليفورنيا إلى اختباره على الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من الحساسية لقياس مدى فاعليته.

تدريب الجهاز المناعي

وحسب "نيو ساينتست"، يقوم هذا المعجون بتدريب الجهاز المناعي لشخص ما على تحمّل نوعية معينة من الطعام.

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ومن أجل اختبار مدى سلامته، أجرى فريق البحث تجربة بمشاركة 32 شخصًا بالغًا يعانون من حساسية الفول السوداني. وطُلب من 24 منهم استخدام معجون الأسنان بالفول السوداني، في حين تم إعطاء الباقي نفس معجون الأسنان ولكن بدون بروتينات الفول السوداني، كعلاج وهمي.

معجون الأسنان الوهمي

ونصح الباحثون المشاركين بتنظيف أسنانهم كل صباح لمدة دقيقتين بكمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان الفول السوداني أو معجون الأسنان الوهمي، مع استخدام معجون الأسنان المعتاد في المساء.

في بداية البحث، كان معجون الأسنان بالفول السوداني يحتوي على ملج واحد فقط من بروتينات الفول السوداني لكل جرعة بحجم حبة البازلاء، وتمت زيادتها تدريجيًا على مدار التجربة التي استمرت 48 أسبوعًا إلى 80 ملج – أي ما يعادل الكمية الموجودة في ثلث حبة الفول السوداني النموذجية.

ردود الفعل

اكتشف الباحثون أن أيا من المشاركين لم يواجه أي ردود فعل معتدلة أو شديدة تجاه أي من معجون الأسنان.

فيما أبلغ حوالي نصف المشاركين في مجموعة معجون الأسنان بالفول السوداني عن حكة مؤقتة في أفواههم، وهو ما لم يحدث في مجموعة الدواء الوهمي.

ثم تناول 3 من المشاركين في مجموعة معجون الأسنان بالفول السوداني، في نهاية التجربة، 300 ملج من بروتينات الفول السوداني، ولم يعانِ أحد منهم من أي درجة من الحساسية.