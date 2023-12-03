فوائد الشعير المغلي لصحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول

فوائد الشعير المغلي عديدة وهامة للصحة، ولمختلف أجهزة الجسم، والشعير هو أحد أقدم الحبوب في العالم، وهو غني بالعناصر الغذائية والألياف. يتم إعداد شراب الشعير من الشعير بعد غليه، ويعتبر من المشروبات الشعبية في العديد من البلدان.





فوائد الشعير المغلي

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشعير المغلي عديدة، ومن أهمها ما يلي:

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والبواسير.

Advertisements

خفض مستويات الكوليسترول:

يحتوي الشعير على مركبات نباتية تسمى بيتا جلوكان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

يساعد الشعير على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

يحتوي الشعير على مركبات نباتية أخرى تسمى البوليفينول، والتي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

تحسين صحة العظام والمفاصل:

يحتوي الشعير على الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على الحفاظ على صحة العظام والمفاصل.

تحسين صحة البشرة:

يحتوي الشعير على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد يساعد الشعير المغلي أيضًا على:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة الجهاز المناعي.

تحسين المزاج.

طريقة تحضير الشعير المغلي:

اغسل كوبًا من الشعير جيدًا.

أضف الشعير إلى 2 كوب من الماء.

ضع الماء على نار متوسطة واتركه يغلي.

خفض الحرارة واتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

صفي الشعير واتركه يبرد.

أضف السكر أو العسل حسب الرغبة.

يمكنك شرب الشعير المغلي ساخنًا أو باردًا.

فوائد الشعير للصحة

فوائد الشعير للبشرة

وأشارت الدكتورة هدى، إلى أن الشعير يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

الألياف: تساعد الألياف على ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها.

مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الفيتامينات والمعادن: تساعد الفيتامينات والمعادن المختلفة الموجودة في الشعير على الحفاظ على صحة البشرة، مثل فيتامين E وفيتامين C وفيتامين B6 والزنك.

ويمكن أن يساعد الشعير في تحسين صحة البشرة بعدة طرق، منها:

ترطيب البشرة:

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على جذب الماء إلى البشرة والحفاظ عليها رطبة.

حماية البشرة من التلف:

يحتوي الشعير على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

علاج حب الشباب:

قد يساعد الشعير في علاج حب الشباب، وذلك نظرًا لقدرته على مقاومة الالتهابات وتنظيف المسام.

هناك عدة طرق لاستخدام الشعير للعناية بالبشرة، منها:

تناوله كشراب: يمكن شرب الشعير المغلي أو إضافته إلى العصائر أو smoothies.

استخدامه كقناع للوجه: يمكن خلط ملعقتين كبيرتين من الشعير المطحون مع كمية كافية من الماء للحصول على عجينة، ثم تطبيقها على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء.

استخدامه كغسول للوجه: يمكن غلي الشعير في الماء، ثم تركه ليبرد، ثم استخدامه كغسول للوجه.