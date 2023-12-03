الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الشعير المغلي لصحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول

فوائد الشعير، فيتو
فوائد الشعير، فيتو

فوائد الشعير المغلي عديدة وهامة للصحة، ولمختلف أجهزة الجسم، والشعير هو أحد أقدم الحبوب في العالم، وهو غني بالعناصر الغذائية والألياف. يتم إعداد شراب الشعير من الشعير بعد غليه، ويعتبر من المشروبات الشعبية في العديد من البلدان.



فوائد الشعير المغلي

 

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشعير المغلي عديدة، ومن أهمها ما يلي:

 

تحسين صحة الجهاز الهضمي: 
يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والبواسير.

Advertisements

 

خفض مستويات الكوليسترول: 
يحتوي الشعير على مركبات نباتية تسمى بيتا جلوكان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

 

تنظيم مستويات السكر في الدم: 
يساعد الشعير على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

 

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:
يحتوي الشعير على مركبات نباتية أخرى تسمى البوليفينول، والتي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

 

تحسين صحة العظام والمفاصل:
يحتوي الشعير على الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على الحفاظ على صحة العظام والمفاصل.

 

تحسين صحة البشرة:
يحتوي الشعير على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

 

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد يساعد الشعير المغلي أيضًا على:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
تعزيز صحة الجهاز المناعي.
تحسين المزاج.

 

طريقة تحضير الشعير المغلي:

اغسل كوبًا من الشعير جيدًا.
أضف الشعير إلى 2 كوب من الماء.
ضع الماء على نار متوسطة واتركه يغلي.
خفض الحرارة واتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.
صفي الشعير واتركه يبرد.
أضف السكر أو العسل حسب الرغبة.
يمكنك شرب الشعير المغلي ساخنًا أو باردًا.

فوائد الشعير للصحة

فوائد الشعير للبشرة

 

وأشارت الدكتورة هدى، إلى أن الشعير يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

الألياف: تساعد الألياف على ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها.
مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
الفيتامينات والمعادن: تساعد الفيتامينات والمعادن المختلفة الموجودة في الشعير على الحفاظ على صحة البشرة، مثل فيتامين E وفيتامين C وفيتامين B6 والزنك.

 

ويمكن أن يساعد الشعير في تحسين صحة البشرة بعدة طرق، منها:

ترطيب البشرة:
يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على جذب الماء إلى البشرة والحفاظ عليها رطبة.

حماية البشرة من التلف:
يحتوي الشعير على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
علاج حب الشباب:
قد يساعد الشعير في علاج حب الشباب، وذلك نظرًا لقدرته على مقاومة الالتهابات وتنظيف المسام.

هناك عدة طرق لاستخدام الشعير للعناية بالبشرة، منها:

تناوله كشراب: يمكن شرب الشعير المغلي أو إضافته إلى العصائر أو smoothies.
استخدامه كقناع للوجه: يمكن خلط ملعقتين كبيرتين من الشعير المطحون مع كمية كافية من الماء للحصول على عجينة، ثم تطبيقها على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء.
استخدامه كغسول للوجه: يمكن غلي الشعير في الماء، ثم تركه ليبرد، ثم استخدامه كغسول للوجه.

فوائد أبو فروة، لصحة القلب والعظام والدماغ

فوائد فيتامين هـ، يحافظ على صحة الدماغ والقلب والجلد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد الشعير المغلي فوائد الشعير المغلي لإنقاص الوزن فوائد الشعير المغلي للصحة فوائد الشعير المغلي للقلب فوائد الشعير المغلي للكلى فوائد الشعير المغلي لمرضى السكري

مواد متعلقة

فوائد الجمار، يحمى من السرطان ويقوى المناعة ويقوى النظر

فوائد الكمون، يخفض مستوى السكر والضغط والكوليسترول بالدم ويعزز صحة القلب

الأكثر قراءة

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

ظهور مقاومة جديدة في الضفة الغربية تثير فزع الاحتلال، كتائب بديا تتحدى إسرائيل (فيديو)

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

بداية من اليوم، إيقاف حركة القطارات 12 يوما في العلمين والضبعة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

شيخ الأزهر يوجه صرخة لوقف العدوان على غزة ووضع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج (فيديو)

أمريكا تعترف بأن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

بسبب العدوان الصهيوني على غزة، شجرة الميلاد تختفي من بيت لحم لأول مرة

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية