الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

تفاصيل إصابة طالبة إعدادي بتسمم في الدقهلية

حالة تسمم، فيتو
حالة تسمم، فيتو

استقبل مستشفي ميت غمر المركزي في محافظة الدقهلية طالبة بالصف الثالث الإعدادي بقرية أوليلة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بحالة تسمم وإعياء شديد،  إثر تناولها طعاما دون غسل يدها عقب استخراج كمية من محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة، تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة" وتناولها الطعام دون غسل يدها


و تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول "نرمين.ن.ع"، 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، ومقيمة قرية أوليلة دائرة المركز مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها.

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وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، للفحص وسؤال والدتها "سماسم.ع.ا"،45 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، حيث كشفت أن نجلتها بعد استخراج محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة" تناولت الطعام دون غسل يدها مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم.

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