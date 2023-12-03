محافظ الدقهلية: شراء معدات جديدة خلال الـ4 سنوات الماضية بقيمة نصف مليار جنيه

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها المعدات الهندسية داخل الحملات الميكانيكية لمراكز طلخا ونبروه وبلقاس للوقوف على مدى استعدادهم وجاهزيتهم لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

وقال مختار: جميع المعدات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة على أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث، وبلغ إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات.

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وقال مختار إنه تم شراء معدات جديدة خلال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بتفقد المعدات الهندسية داخل الحملات الميكانيكية لمراكز طلخا ونبروه وبلقاس للوقوف على مدى استعدادهم وجاهزيتهم لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره، وريهام الحلو نائب رئيس مركز ومدينة طلخا.

وأكد " مختار " على أن جميع المعدات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة علي أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن المحافظة وضعت خطة مسبقة لصيانة جميع المعدات وشراء معدات جديدة من الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ومجابهة جميع الأزمات.

وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 أطنان قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و16 متر و20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 أمتار ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - وونش 40 طن وونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - 2 حفار ماركة دوسان - 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - 3 جليدر ماركة قطر بلير)

وأوضح " مختار " أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن الدقهلية تحتل دائمًا مراكز متقدمه في الاستعداد التام والجاهزية الكاملة لمجابهة أي أزمات أو كوارث طبيعة بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات.

وأكد " مختار " على أن إدارة اي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسبًا لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله.