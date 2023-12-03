الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

دبلوماسي يكشف لـ فيتو خطة الاحتلال الجديدة لتهجير الفلسطينيين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية والأردنية ستفشل بالكامل.

فشل مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو مصر 

وأوضح السفير جمال بيومي لفيتو  أن الخطط الجديدة التي وضعها جيش الاحتلال لمهاجمة جنوب قطاع غزة هي حركة يائسة من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو لإطالة أمد الحرب في غزة هروبا من المسألة القانونية التي تنتظره عقب انتهاء العدوان على غزة.
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري على أن مصر لن تسمح بإتمام عملية التهجير سواء نحو أراضيها أو أراضي الأردن التي أكدت أن التهجير بمثابة إعلان حرب عليها.

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وفي وقت سابق من اليوم ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب من سكان منطقة خان يونس بإخلائها ووصفها بأنها منطقة قتال.

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وتقع مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، والذي نزح إليه آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلب البنايات والمستشفيات والبنية التحتية في شمال القطاع.
وكشفت تقارير إعلامية جديدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف عن خطة لتنفيذ عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة بحجة ملاحقة مقاتلي المقاومة الفلسطينية سواء كتائب القسام أو سرايا القدس.

وحذرت الأونروا في تقرير لها من خطورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أنه قد يتسبب في فرار قرابة مليون مواطن نحو الحدود المصرية. 

وأعربت مصر عن رفضها الشديد لمخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية.

تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية 

وأكد الرئيس السيسي في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية على أن مصر ترفض مخططات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود خطط إسرائيلية لشن هجوم على جنوب قطاع غزة، وذلك بهدف مطاردة كتائب القسام، كما يزعمون.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إنه كان على اتصال يومي مع البيت الأبيض، وتم مضاعفة عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم.

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال دمر 400 هدف لحركة حماس، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى يتم تحديد كافة الأهداف التي حددتها للحرب البرية  على غزة.

وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية، السبت، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العسكرية مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - خلال الفترة القادمة في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن جيش الاحتلال بدأ يركز خططه في الحرب على اغتيال قادة حماس سواء في قطاع غزة أو في أي منطقة حول العالم.

وشكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "نيلي"، وذلك بهدف  تتبع واغتيال قادة حركة حماس في داخل وخارج فلسطين.

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