جيش الاحتلال يطالب سكان خان يونس بإخلاء المنطقة

الهجوم البري على غزة، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب من سكان منطقة خان يونس بإخلائها ووصفها بأنها منطقة قتال.

تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

وتقع مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، والذي نزح إليه آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلب البنايات والمستشفيات والبنية التحتية في شمال القطاع.

وكشفت تقارير إعلامية جديدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف عن خطة لتنفيذ عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة بحجة ملاحقة مقاتلي المقاومة الفلسطينية سواء كتائب القسام أو سرايا القدس.

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وحذرت الأونروا في تقرير لها من خطورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أنه قد يتسبب في فرار قرابة مليون مواطن نحو الحدود المصرية

وأعربت مصر عن رفضها الشديد لمخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية.

تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية

وأكد الرئيس السيسي في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية على أن مصر ترفض مخططات إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود خطط إسرائيلية لشن هجوم على جنوب قطاع غزة، وذلك بهدف مطاردة كتائب القسام، كما يزعمون.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إنه كان على اتصال يومي مع البيت الأبيض، وتم مضاعفة عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم.

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال دمر 400 هدف لحركة حماس، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى يتم تحديد كافة الأهداف التي حددتها للحرب البرية على غزة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية، السبت، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العسكرية مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - خلال الفترة القادمة في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن جيش الاحتلال بدأ يركز خططه في الحرب على اغتيال قادة حماس سواء في قطاع غزة أو في أي منطقة حول العالم.

وشكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "نيلي"، وذلك بهدف تتبع واغتيال قادة حركة حماس في داخل وخارج فلسطين.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، تقريرًا يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

ومع ذلك، فإن "القيام بذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

وفي السياق ذاته ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.