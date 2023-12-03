الأوقاف تخصص مساعدات عينية بـ30 مليون جنيه لأهالي غزة

خصصت وزارة الأوقاف 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة لحومًا وسلعًا غذائية، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزرير الأوقاف عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن ذلك يأتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف وصندوق تحيا مصر

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إيقاف الحرب في غزة

وفي وقت سابق حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على توجيه رسالة خاصة إلى قادة العالم بمؤتمر قمة المناخ cop 28 والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأشار وزير الأوقاف إلى أن دفع الضرر المحقق مقدم على دفع الضرر المحتمل، ودفع الضرر العاجل أولى من دفع الضرر الآجل.



وشدد وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن وقف الحرب في غزة واجب الوقت، وبدون وقف قتل النساء والأطفال تفقد كل المؤسسات الدولية مصداقيتها وتؤذن بانهيارها.



وأوضح أن ذلك مع تأكيدنا على أهمية مؤتمر المناخ الذي يعقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة امتدادًا لمؤتمر المناخ الذي عقد العام الماضي بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، ومع تمنياتنا للمؤتمر ومخرجاته ولدولة الإمارات العربية الشقيقة بكل التوفيق.



وتابع: فإن ضميرنا الديني والوطني والعربي والإنساني يوجب علينا أن نعبر عن رؤيتنا لواجب الوقت، حيث نرى ألا شيء يتقدم ضرورة وقف الحرب في غزة وحقن دماء الأطفال والنساء والمدنيين الذين يقتلون بدم بارد في جرائم حرب وإبادة جماعية موثقة ومصورة لم يشهد التاريخ فيما نعلم ولم يشاهد صورًا ولا جرائم أفظع منها، ولم يشهد احتلالًا أكثر غطرسة وضربًا بالقوانين الدولية والإنسانية من الكيان الصهيوني الذي تجرد من كل المعاني الإنسانية في استهداف المدنيين العزل والمستشفيات والمرضى والجرحى والنساء والأطفال بصورة تدمي قلب كل من بقي لديه مسحة من الإنسانية.

رسالة عاجلة من وزير الأوقاف إلى مؤتمر المناخ 28

واستطرد وزير الأوقاف: ومن ثمة نتوجه إلى قادة العالم ومؤسساته الدولية الحاضرين في مؤتمر المناخ والمتابعين لفعالياته ممن لم تمكنهم ظروفهم من الحضور، لهؤلاء وأولئك ولنشطاء مؤتمر المناخ وغيرهم ولجميع المنظمات العالمية الحقوقية والإنسانية نقول دفع الضرر المحقق مقدم على دفع الضرر المحتمل ودفع الضرر العاجل أولى من دفع الضرر الآجل وقف الحرب في غزة واجب الوقت.

فإما أن تبرهن المؤسسات الدولية عن مصداقيتها وقدرتها على التأثير والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وكبح جماع الاحتلال الصهيوني المتعطش لسفك دماء الأبرياء أو تصبح في نظر المقهورين - على أقل تقدير - مجرد رهينة في يد بعض القوى الكبرى التي تكيل بألف كيل ولا تعبأ لا بالرأي العام العالمي ولا بغيره ولا تقيم للقوانين الدولية والإنسانية أي اعتبار.



ومن ثمة فإننا نؤمل أن يواصل أصحاب الضمائر الإنسانية الحية العمل معًا لاستصدار قرار عاجل من مجلس الأمن بوقف الحرب والقتل والبطش والتنكيل الصهيوني بالمدنيين العزل وأن يتم مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هذا العدوان الغاشم والاعتداءات الآثمة وضرورة احترامها للقوانين الدولية وبخاصة ما يتصل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والعيش فيها بكرامة وأمان، وينبغي عدم الاستهانة بدماء وأوجاع وآلام المقهورين، فالظلم وخيم العاقبة، وإرهاب الدول أخطر آلاف المرات من إرهاب الجماعات، ودماء الأبرياء ستكون لعنة على من يسفكها أو يعين على سفكها، " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " وإن غدًا لناظره قريب.

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