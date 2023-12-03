الحوثيون يهاجمون سفينة إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم من قبل الحوثيين قبالة السواحل في اليمن ردا على مجازر الاحتلال في غزة.

الحوثيون هاجموا سفينة إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

وفي هذا السياق ذكرت إدارة التجارة التابعة للبحرية البريطانية (UKMTO) عن حادثة وقعت اليوم الأحد، حيث حلقت فيها طائرة بدون طيار فوق السفن البحرية في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر.

ونفذ الحوثيون هجمات متكررة على السفن الإسرائيلية التي تمر في البحر الأحمر أو في باب المندب تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان الحوثيون أكدوا استعدادهم الكامل لاستئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على غزة.

وقال الحوثيون في بيانهم الصادر: "مستمرون في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار".

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الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

ونشرت بريطانيا، يوم الخميس الماضي، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

وكشفت تقارير إعلامية، أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في بيان صادر عنه: "إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

وبالأمس الأربعاء، ذكر مسئول أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون قرب باب المندب.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها بأن مسئولا أمريكيا قال: إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز KAS-04 إيرانية أطلقت من اليمن، مؤكدًا أنها كانت تشكل تهديدًا.

