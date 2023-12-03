آخرهم قائد فرقة غزة، أبرز قادة جيش الاحتلال القتلى على يد المقاومة الفلسطينية (صور)

الهجوم البري على غزة، منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية، وخسر جيش الاحتلال العديد من القادة والضباط الكبار في صفوفه.

مقتل قادة جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة

ووفقا لآخر إحصائية كشف عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العقيد آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، هو آخر القادة الذين قتلوا في المعارك بين جيش الاحتلال وكتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس.

ومن أبرز قادة جيش الاحتلال الذين قتلوا في المعارك مع كتائب القسام:

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1- العقيد يوناتان ستاينبرغ

وشغل العقيد يوناتان ستاينبرغ منصب قائد لواء "ناحال" للقوات الخاصة، وقائد مركز التدريب التكتيكي في جيش الاحتلال سابقا، وقائد لواء بنيامين، ومساعد قائد لواء العمليات.

قادة جيش الاحتلال، فيتو



2-العقيد يوسف ليفي

والعقيد يوسف ليفي الذي شغل منصب قائد الوحدة متعددة الأبعاد، وعمل قائدا لمركز التدريب الناري في ميلاح، وقاد لواء برعم والوحدة 621 إيجور، وشغل قائد اللواء الأول لوحدة جولاني الخاصة، قتل في قاعدة رعيم العسكرية مقر فرقة غزة، خلال اقتحامها من قبل كتائب القسام.

قادة جيش الاحتلال، فيتو



3-العقيد ليون بار

والعقيد ليون بار ضابط كبير في وحدة الرقابة الداخلية بجيش الاحتلال، وأحد قادة الجيش في ألوية الضفة الغربية.

قادة جيش الاحتلال، فيتو



4-العقيد آساف حمامي

قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، أعلن الاحتلال مقتله خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم، وأن جثته نقلت للاحتجاز في غزة.

قادة جيش الاحتلال، فيتو



5- المقدم إيلي جينسبيرج

ضابط وحدة شايطيت 13 للقوات البحرية الخاصة، كان أحد القادة المسؤولين عن الهجوم على سفينة كسر الحصار التركية مافي مرمرة، والتي استشهد فيها 10 متضامنين أتراك عام 2010، وأكثر الضباط حصولا على أوسمة شجاعة بجيش الاحتلال.

قادة جيش الاحتلال، فيتو



6-المقدم ساهار مخلوف

قائد كتيبة الاتصالات والاستخبارات في الوحدة 481، قتل خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم، مقر فرقة غزة، في عملية طوفان الأقصى.

