الأحد 03 ديسمبر 2023
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اقتصاد

رئيس شعبة منتجي الملح: بحث إمكانية استخدام أيودات الصوديوم لتدعيم ملح الطعام باليود

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقدت شعبة منتجي ومعبئ ملح الطعام بغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، اجتماعا لمناقشة مستجدات السوق وتطورات عمليات التصدير بجانب إمكانية استخدام مادة أيودات الصوديوم بديلا عن أيودات البوتاسيوم بحضور عدد من شركات الأعضاء.

وقال محمد صالح سالم، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، أن الشعبة تبحث إمكانية تدعيم ملح الطعام باليود باستخدام أيودات الصوديوم.

 دراسة علمية حول استخدام أيودات الصوديوم

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واضاف سالم، أن الشعبة تعد دراسة علمية حول استخدام أيودات الصوديوم، لافتًا إلى أن الدراسة تتضمن اختبارات العينات التي يتم إجراؤها بالمصانع الكبرى مثل النصر الملاحات للتحقق من الثبات، ثم بعدها يمكن مطالبة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالحاجة إلى تغيير المواصفة القياسية والقواعد الفنية الملزمة.

 

وأوضح سالم، أن وزارة الصحة تقوم بتأمين استيراد أيودات البوتاسيوم حيث لا يسمح بتداول الملح غير اليودي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المادة تستخدمها المصانع كمدخل إنتاج رئيسي في صناعة ملح الطعام.

وأكد أنه بعد الدراسات المبدئية، قد يوفر استخدام أيودات الصوديوم كبديل لمادة أيودات البوتاسيوم الملايين من الدولارات علي الدولة في حالة التأكد من إمكانية استخدمه خاصةً وأن بعض الدول العربية تستخدم أيودات الصوديوم لتدعيم الملح باليود، منها السعودية وقطر.

واستعرض الأعضاء، التحديات التي تواجه الاستثمار في الملاحات وفي مصانع انتاج ملح الطعام، ومعبئ الملح بالإضافة إلى الوضع الحالي للتصدير والأسعار بالسوق المحلية.

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الشعبة، أنه سيتم رفع توصية  لغرفة الصناعات الغذائية بالترتيب لعقد لقاء مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الملاحات والمتعلقة بربط السجل الصناعي والتراخيص بالتعاقدات مع الموردين والمصنعين.

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شعبة منتجي ومعبئ ملح الطعام غرفة الصناعات الغذائية إتحاد الصناعات ملح الطعام

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