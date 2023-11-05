الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صور)

ميناء بورسعيد، فيتو
ميناء بورسعيد، فيتو

 أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار  شحن الملح  والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة BR BROTHER القادمة من تركيا لشحن 10 آلاف طن من الملح  والتصدير إلى مونتينجرو.

ميناء بورسعيد،  فيتو

 كما انتهى الميناء من شحن السفينة RAYES القادمة من قبرص وذلك لشحن 5 آلاف طن ملح إلى رومانيا.

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ميناء بورسعيد،  فيتو 

 وشهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطًا ملحوظًا فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة CHEMICAL VOYAGER لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا،كما استقبل الميناء السفينة NEPTUN القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 4200 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا  .

ميناء بورسعيد،  فيتو

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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