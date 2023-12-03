خلافات عميقة تهدد بتغير الموقف الأمريكي من دعم إسرائيل، اعرف التفاصيل

تسود مخاوف من مرحلة جديدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل تغير الموقف الأمريكي تجاه الصراع، رغم الدعم الذي يصفه المراقبون بـغير المحدود، وهو ما ظهر جليًّا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، خلال الفترة الماضية؛ إذ شددوا على أن "واشنطن تريد أن يحكم الفلسطينيون غزة".

واشنطن تطالب بحكم الفلسطينيين لغزة

ولعل الخلاف، بشأن كيفية إدارة المرحلة الثانية من الحرب على غزة عسكريًّا وسياسيًّا وتقويض فرص حل الدولتين وتوسيع دائرة الصراع، الذي ظهر واضحًا خلال اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع حكومة بنيامين نتنياهو، يؤكد احتمالية تغير الموقف الأمريكي من الحرب.

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وفي أكثر من مناسبة، أعلن بلينكن، أن "واشنطن لا تريد أن ترى إسرائيل تُعيد السيطرة على قطاع غزة أو تحاصره أو تقلص مساحته، أو تدفع سكان القطاع إلى الفرار نحو سيناء المصرية".

وبحسب عدة تقارير اخبارية نقلا عن المتخصص في الشؤون الأمريكية، أن "ثمة تغييرًا في الموقف الأمريكي، وإنْ كان محدودًا، إلا أنه يبقى ملموسًا إلى حد كبير، في ضوء العديد من المستجدات، أبرزها التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن رغبتهم في تهدئة وتيرة الصراع".

وتُمثّل تهدئة الصراع هدفًا إستراتيجيًّا أمريكيًّا، خصوصًا أن الولايات المتحدة لا ترغب في العودة مجددًا إلى دائرة التدخل المباشر في منطقة الشرق الأوسط، بعد سلسلة من الانسحابات خلال السنوات الماضية، بدءًا من الانسحاب من سوريا والعراق، وحتى مناطق أخرى على غرار أفغانستان، وفق تقدير عبدالعاطي.

وأضاف أن "التغيير في الموقف الأمريكي ظهر في الخطاب الرسمي الذي تحول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها إلى تأييدها المبادرات التي تبنتها مصر وقطر نحو الهدنة والعمل على تمديدها، بالإضافة إلى مواقف الحزب الجمهوري، الذي يمتلك أغلبية الكونجرس، بعدم تقديم دعم عسكري غير محدود لتل أبيب".

قلق أمريكي من عمليات عسكرية في غزة



عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في جنوب غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية للقتال.

ورغم الإصرار الأمريكي على إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس مهما استغرق من وقت، تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن تؤدي العملية الإسرائيلية في جنوب غزة إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأبلغ بايدن، نتنياهو بضرورة إجراء المزيد من المناقشات بشأن الخطط الميدانية للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة قبل تنفيذ أي عملية، وهو ما وافق عليه نتنياهو، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ووضعت الحكومة الإسرائيلية العديد من مؤيديها من الدول الأوروبية في مأزق، بعد سقوط آلاف القتلى من النساء والأطفال، فهذا الأمر دفع العديد من المسؤولين للخروج بتصريحات لوكالات أنباء عالمية، بشأن ما تُشكّله الحكومة الإسرائيلية من عبء عليهم".

أهداف اقتصادية

يرى الخبراء والمهتمين بالقضية للفلسطينية أن المواقف الغربية من الصراع في غزة، لا تنفصل عن معادلات المنافسة بين العديد من الدول، منها التنافس الأمريكي الصيني، والصراع الحالي بين الغرب وروسيا، الذي ظهر جليًّا في أوكرانيا، وهو ما أسهم في تغيير المواقف بصورة ملحوظة تجاه الصراع".

وأرغمت حرب غزة الولايات المتحدة على تحويل الوقت والجهد والموارد بعيدًا عن أوكرانيا؛ ما تسبب في انتقادات داخلية حادة لإدارة بايدن التي قدَّمت دعمًا عسكريًّا وسياسيًّا "غير محدود" لإسرائيل.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن "إسرائيل تتقبل بنحو متزايد المناشدات الأمريكية لتعديل خططها الحربية"، وكجزء من هذا التحول، تدرس تل أبيب تقييد العمليات القتالية في مناطق معينة من غزة لحماية المدنيين، بدلًا من محاولة نقل أعداد كبيرة منهم إلى منطقة آمنة محددة، وفق "نيويورك تايمز".