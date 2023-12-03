الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير قطاعات ترعة المريوطية (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.


وتابع المحافظ مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية من كوبري الشيشيني وحتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

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تحويل الكابلات الكهربائية والمرافق المتعارضة مع الأعمال لتنفيذ طبقة الرصف


وتفقد المحافظ المراحل النهائية لساحات انتظار السيارات والمنطقة التجارية والتى وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المدرجة لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين. 


وخلال تفقد المحافظ لأعمال توسعة وتطوير الطريق على جانبَي الترعه وجه بسرعة الانتهاء من تحويل الكابلات الكهربائية والمرافق المتعارضة مع الأعمال لتنفيذ طبقة الرصف  بالشارع بالإضافة إلى تشجير وتجميل ورفع كفاءة الطريق البطئ  بالمريوطية مع سرعة رفع اي مخلفات او رتش نواتج الأعمال الجارية. 
 

كما تفقد المحافظ القطاع الاخير للمشروع حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى والتي تشمل  أعمال  توسعة للطريق على جانبي الترعة وإقامة مواقف لسيارات السرفيس مدعمه بخطوط سير جديدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين وساحات انتظار ونقاط خدمية وغرف للإدارة ومناطق استثمارية.


وخلال جولته شدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالإسراع من وتيره العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة وذلك في اطار تنفيذ خطه المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلي المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس بالمحافظة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.

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