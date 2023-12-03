الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، قوافل بيطرية مجانية بمركزي أبو النمرس والحوامدية لدعم المربين

حملة بيطرية في الجيزة،
حملة بيطرية في الجيزة، فيتو

توجه مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد قوافل بيطرية مجانية بمركزي أبو النمرس والحوامدية، لدعم المربين، لتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية.


وتستهدف الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضرورة التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

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ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.


وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.


وكانت هيئة الخدمات البيطري نظمت الحملة القومية الثانية في العام الحالي التي انطلقت في جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر الماضي، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

 

ضبط 4 أطنان لحوم ومصنعات لحوم
وشدد على التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية الثروة الحيوانية الحملة القومية الثانية الدكتور إيهاب صابر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المحال والمطاعم

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