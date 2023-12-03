هل التوتر يسبب الإصابة بالثعلبة البقعية، وما هي طرق علاجها؟

الثعلبة البقعية هي اضطراب في المناعة الذاتية يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل غير متوقع، ويعتقد العلماء أن السبب وراثي، لأنه يميل إلى الانتشار في العائلات.

الثعلبة البقعية هي اضطراب مناعي ذاتي شائع يؤدي غالبًا إلى تساقط الشعر بشكل غير متوقع، ويؤثر على ما يقرب 147 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

الثعلبة البقعية، فيتو

في معظم الحالات، يتساقط الشعر على شكل بقع صغيرة يصل حجمها ويكون عددها قليل، ولكن الثعلبة البقعية يمكن أن تؤثر على مناطق أوسع من فروة الرأس.

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وفي حالة كان هناك تساقط للشعر في جميع أنحاء الجسم بأكمله، فإن الحالة تسمى الثعلبة الشاملة.

وتصيب الثعلبة جميع الأشخاص بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق، على الرغم من أن معظم الحالات تتطور قبل سن الثلاثين.

علاج الثعلبة

لا يوجد حاليًا علاج للثعلبة البقعية، على الرغم من وجود بعض أشكال العلاج التي يمكن أن يقترحها الأطباء للمساعدة في إعادة نمو الشعر بسرعة أكبر.

الشكل الأكثر شيوعًا لعلاج الثعلبة البقعية هو استخدام الكورتيكوستيرويدات، وهي أدوية قوية مضادة للالتهابات يمكنها تثبيط جهاز المناعة، يتم إعطاؤها في الغالب عن طريق الحقن الموضعي أو تطبيق مرهم موضعي أو عن طريق الفم.

الأدوية الأخرى التي يمكن وصفها إما لتعزيز نمو الشعر أو تؤثر على الجهاز المناعي تشمل مينوكسيديل، أنثرالين، سادبي، وDPCP، وعلى الرغم من أن بعضًا منها قد يساعد في إعادة نمو الشعر، إلا أنه لا يمكنه منع تكوين بقع صلعاء جديدة.

يتم دعم استخدام العلاج الكيميائي الضوئي من خلال بعض الدراسات ويقدم بديلًا محتملًا للمرضى غير القادرين أو غير الراغبين في استخدام العلاجات الجهازية أو الغازية.

بالإضافة إلى جانبه الجمالي، يوفر الشعر درجة من الحماية ضد بعض العناصر، وقد يرغب الأشخاص المصابون بالثعلبة البقعية والذين يفتقدون الصفات الوقائية للشعر في:

وضع واقي الشمس في حالة التعرض لأشعة الشمس.

ارتداء نظارات ملفوفة لحماية العينين من أشعة الشمس والحطام الذي عادة ما تدافع عنه الحواجب والرموش.

استخدم أغطية الرأس مثل القبعات والشعر المستعار والأوشحة لحماية الرأس من أشعة الشمس أو إبقائه دافئًا.

استخدم مرهمًا داخل الأنف للحفاظ على رطوبة الأغشية وللحماية من الكائنات الحية التي عادة ما تكون محاصرة بشعر الأنف.

لا تؤدي الثعلبة البقعية إلى إصابة الأشخاص بالمرض بشكل مباشر، كما أنها ليست معدية ومع ذلك، قد يكون من الصعب التكيف معها عاطفيًا وبالنسبة للعديد من الأشخاص تعد الثعلبة البقعية مرضًا صادمًا يتطلب علاجًا يعالج الجانب العاطفي لتساقط الشعر، بالإضافة إلى تساقط الشعر نفسه.

وتتوفر مجموعات الدعم والاستشارة للأشخاص لمشاركة أفكارهم ومشاعرهم، ومناقشة ردود الفعل النفسية الشائعة تجاه الحالة.

وقد قارن البعض الثعلبة البقعية بالبهاق، وهو مرض جلدي مناعي ذاتي يهاجم فيه الجسم الخلايا المنتجة للميلانين، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء وتشير الأبحاث إلى أن هاتين الحالتين قد تتشاركان في التسبب في المرض، مع وجود أنواع مماثلة من الخلايا المناعية والسيتوكينات التي تسبب الأمراض وعوامل الخطر الجينية الشائعة.

وعلى هذا النحو، فإن أي تطورات جديدة في العلاج أو الوقاية من أي من المرضين قد يكون لها عواقب.

الثعلبة البقعية، فيتو

أسباب الإصابة بالثعلبة

تحدث الثعلبة البقعية عندما تهاجم خلايا الدم البيضاء الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تقلصها وإبطاء إنتاج الشعر بشكل كبير ومن غير المعروف على وجه التحديد ما الذي يجعل جهاز المناعة في الجسم يستهدف بصيلات الشعر بهذه الطريقة.

في حين أن العلماء غير متأكدين من سبب حدوث هذه التغييرات، يبدو أن الوراثة لها دور في ذلك، حيث من المرجح أن تحدث الثعلبة البقعية لدى شخص لديه أحد أفراد العائلة المقربين مصاب بالمرض فواحد من كل خمسة أشخاص مصابين بهذا المرض لديه أحد أفراد الأسرة الذي أصيب أيضًا بالثعلبة البقعية.

وجدت أبحاث أخرى أن العديد من الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الثعلبة البقعية لديهم أيضًا تاريخ شخصي أو عائلي لاضطرابات المناعة الذاتية الأخرى، مثل التأتب، وهو اضطراب يتميز بالميل إلى فرط الحساسية والتهاب الغدة الدرقية والبهاق.

على الرغم مما يعتقده الكثير من الناس، هناك القليل جدًا من الأدلة العلمية التي تدعم وجهة النظر القائلة بأن الثعلبة البقعية تنتج عن الإجهاد ولكن من المحتمل أن تؤدي حالات التوتر الشديد إلى تحفيز هذه الحالة، لكن أحدث الأبحاث تشير إلى سبب وراثي.