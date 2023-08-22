هاني الناظر يكشف سر ظهور الثعلبة عند الأطفال ويحذر الآباء من هذا الفعل

مرض الثعلبة، كشف الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، عن سر إصابة بعض الأطفال بالثعلبة، المرض الذي يتطور عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم بصيلات الشعر؛ مما يتسبب في تساقط الشعر.

سر ظهور مرض الثعلبة عند الأطفال

وعن مرض الثعلبة، أكد الدكتور هاني الناظر أنه يصيب الأطفال بسبب الضرب المتكرر الذي يتعرضون له من قبل آبائهم، محذرًا مما يقوم به الآباء حيال أبنائهم، وقال " هكذا يدمر بعض الآباء مستقبل ابنائهم وبناتهم".

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ظهور الثعلبة عند الأطفال، فيتو



وحكى الدكتور هاني الناظر عن سبب مرض الثعلبة عند الأطفال، من خلال تجربة حدثت في عيادته فقال: "أب وزوجته ومعاه طفلة صغيرة دخل غرفة الكشف وبعد ما رحبت بهم قالت لي الأم إن ابنتها بتعاني من مشكلة في فروة رأسها".

وتابع الدكتور هاني الناظر قائلًا: "فناديت الطفلة لتقف بجواري ولاحظت إنها تعاني من الثعلبة وفجأة اقتربت مني وبدأت تهمس في أذني وقالت لي ممكن تدي بابا حقنة توجعه فاستغربت جدا وسألتها لي يا حبيبتي فأجابتني أصله بيضربني كثير قوي وأنا بخاف منه".

ضرب الأطفال المتكرر سر ظهور الثعلبة

وأضاف هاني الناظر "فحضنتها وطبطبت عليها ونظرت للأب وقلت له بنتك بتعاني من ثعلبة نتيجة قيامك بضربها المتكرر.. فرد وقال لي أنا بربيها علشان تكبر وتبقي بنت مؤدبة ومحترمة فقلت له أنت ببساطة بتحولها لطفلة بائسة ومعقدة نفسيا! هكذا يدمر بعض الآباء مستقبل ابنائهم وبناتهم"



يذكر أن الثعلبة هي طفح جلدي تسببه عدوى فطرية، وعادة تتسبب في ظهور بقع "صلع" متقشرة ومثيرة للحكة في الرأس. تشمل أعراض الثعلبة ظهور بقعة دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة أو أكثر، حيث يتكسّر الشعر ابتداءً من فروة الرأس مباشرةً أو بالقرب منها.

والثعلبة عبارة عن مرض مناعي غير معدٍ، يحدث في مختلف الأعمار، ويختلف من شخص لآخر. ويسبب تساقط الشعر من فروة الرأس، وفي أماكن أخرى من الجسم. وفقدان الشعر هو أول علامات مرض الثعلبة؛ ويبدأ عادة في فروة الرأس.

لا يمكن تجنب أوعلاج الثعلبة

ويؤكد أطباء الجلدية أنه لا يمكن تجنب الثعلبة، أو منع هذه الحالة، لكن يمكن التحكم فيها، وتظهر الثعلبة بتساقط الشعر في منطقة واحدة، أو مناطق عديدة من فروة الرأس، أو الوجه، أو الجسم، دون أن يترك ندبات أو علامات. وبالرغم أن المرض يصيب الأشخاص في مختلف الأعمار، ولكن معظم الحالات تتطور لأول مرة في الطفولة.

أسباب ظهور الثعلبة عند الأطفال، فيتو



وتحدث الثعلبة عند مهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر، مما يسبب فقدان الشعر؛ وهناك عدة عوامل تؤدي إلى ظهوره، لكن السبب المؤكد للثعلبة لا يزال مجهولًا.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى العوامل التي تحفز جهاز المناعة لمهاجمة بصيلات الشعر ومنها (العامل الجيني، والتاريخ العائلي، والإصابة بأمراض مناعية أخرى، وبعض العوامل والمحفزات البيئية، والعدوى الفيروسية، أو البكتيرية، والضغوط النفسية، والأمراض الأخرى).

الثعلبة بداية لأمراض مناعية أخرى

كما تؤكد الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون أمراض المناعة مثل الثعلبة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الأخرى (مرض الغدة الدرقية، البهاق، والربو، والحساسية، والأكزيما، حمى حساسية الأنف).

وتشير الأبحاث إلى أن مرضى الثعلبة معرضون لخطر الاضطرابات النفسية، والاجتماعية مثل: (الاكتئاب، والقلق.)

ولا يوجد علاج نهائي للثعلبة، حيث تعتمد نتيجة العلاج على استجابة جهاز المناعة، وغالبًا ما ينمو الشعر من تلقاء نفسه. وهناك أدوية تساعد على الحد من المرض، والسيطرة عليه.