الخميس 02 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتقوية الشعر وملء الفراغات وعلاج القشرة

ملء فراغات الشعر،
ملء فراغات الشعر، فيتو

الفراغات بالشعر من المشكلات التى تقلق الفتيات كثيرا وتزعجهن لأنها يمكن أن تسبب الثعلبة والصلع مع الوقت ما يدفع الفتيات بالبحث عن أفضل طرق العلاج.

وتحرص الفتيات على أن تكون علاجات ماء فراغات الشعر طبيعية لأنه فعالة وليس لها اضرار جانبية على عكس الكريمات الكيميائية.

وصفة طبيعية لتقوية الشعر وملء الفراغات 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقوية الشعر وملء الفراغات وعلاج القشرة.

المكونات:-

ملعقة زعتر مطحون

ملعقة قرنفل مطحونملعقة شاى مطحون

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3 ملاعق زيت زيتون

ملعقة ماء بصل

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نضيف زيت الزيتون وماء البصل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على فروة الرأس جيدا في حركات دائرية.
  • ثم نترك القناع على الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو جيدا.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتقوية الشعر وملء الفراغات، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

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أهم أطعمة يحتاجها شعرك لصحته ونموه السليم

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فراغات الشعر ملء فراغات الشعر وصفة طبيعية لتقوية الشعر وملء الفراغات العناية بالشعر تغذية الشعر الصلع نادية محمد خبيرة التجميل

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