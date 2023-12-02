الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رفع ٦٥٠ مخلفات قمامة و٣٥٠ حالة إشغال متنوعة بكرداسة

رفع إشغالات بالجيزة،
رفع إشغالات بالجيزة، فيتو

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مسؤولي مدينة كرداسة في رفع التعديات من الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشارع والمخلفات بمحيط المدارس والتي أسفرت عن رفع ٦٥٠ مخلفات قمامة و٣٥٠ حالة إشغال متنوعة متنوعة.


وتم إيداع المضبوطات بمخازن مدينة كرداسة.


غلق وتشميع قاعة أفراح منيل شيحة

وكانت قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ حملة مكبرة على القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدد من حالات الإشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

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مديرية تموين الجيزة

وكانت مديرية تموين الجيزة بمحافظة الجيزة، شنت حملة تموينية موسعة بمشاركة مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، أسفرت عن ضبط أكثر من 103 أطنان مواد غذائية ومحاصيل زراعية بشمال الجيزة.

 

يأتي ذلك بتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة، ووفقًا لما أعلنته هالة غريب.

 

مدير مديرية التموين بالجيزة

وذكر بيان للمديرية، أنه تم عمل حملة تموينية موسعة على دائرة كرداسة ودائرة أوسيم، وذلك بالتنسيق ومشاركة مع العميد يحيى زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، حيث أسفرت عن ضبط ٥٥ طنًّا و850 كيلوجرام دقيق ردة ناعمة، وتقاوي محاصيل زراعية.

وذكر بيان للمديرية، أنه تم عمل حملة تموينية موسعة على دائرة كرداسة ودائرة أوسيم، وذلك بالتنسيق ومشاركة مع العميد يحيى زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، حيث أسفرت عن ضبط ٥٥ طنًّا و850 كيلوجرام دقيق ردة ناعمة، وتقاوي محاصيل زراعية.

 

وفي حملة سابقة لمديرية التموين تم ضبط مخالفات بإجمالي 33 طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها  إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.

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