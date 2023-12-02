حاملة الطائرات الأمريكية تسقط طائرة إيرانية فوق مياه الخليج

أعلن الجيش الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن طائرة تابعة لحاملة الطائرات أيزنهاور اعترضت طائرة مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج.



إسقاط مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج

وبالأمس الجمعة ذكر مسؤول أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون قرب باب المندب.ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على باب المندب والبحر الأحمر، خاصة التي تستهدف السفن الإسرائيلية والأمريكية.



وفي السياق ذاته أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها بأن مسؤول قال: إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة من طراز KAS-04 إيرانية أطلقت من اليمن، مؤكدًا أنها كانت تشكل تهديدًا.

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ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي عن مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة منذ عدة أيام في منطقة خليج عدن، ومطاردة سفينة أخرى.

وأكد المتحدث باسم جماعة الحوثي -محمد عبد السلام- يوم الأربعاء أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

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وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

وأضاف عبد السلام: "‏أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة بالسفن الإسرائيلية، وقد أعلنت القوات البحرية ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".



وتابع المتحدث باسم الحوثيون: "‏إن قناعتنا أن تصرفات الكيان الاجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم".



وأكمل الناطق باسم الحوثيين: "‏وعن طاقم السفينة المحتجزة فقد تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم.. إننا نؤكد أن احتجازها تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته الباسلة في غزة، ‏وأن مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".